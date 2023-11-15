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На Кубани маткапитал края получили более четырех тысячи семей в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2023
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Краснодарский край
 
21:24 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/matkapital-1909696964.html
На Кубани маткапитал края получили более четырех тысячи семей в 2023 году
На Кубани маткапитал края получили более четырех тысячи семей в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2023
На Кубани маткапитал края получили более четырех тысячи семей в 2023 году
Более 4 тысяч многодетных семей получили краевой материнский капитал с начала 2023 года в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:24
2023-11-15T21:24
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч многодетных семей получили краевой материнский капитал с начала 2023 года в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Многодетные семьи нуждаются в особой заботе государства, их поддержка – один из главных приоритетов, которые ставит перед регионами президент России Владимир Владимирович Путин. В Краснодарском крае при рождении третьего или последующих детей родители получают краевой материнский капитал. Сегодня он превышает 147 тысяч рублей, и эта сумма ежегодно индексируется. С начала 2023 года средствами уже распорядились более 4 тысяч семей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что объем финансирования программы в этом году составил свыше 880 миллионов рублей. Деньги можно направить на медицинскую реабилитацию детей, погашение ипотечного кредита, если семья прожила в крае три года, и на иные цели, когда ребенку исполнится три года. На Кубани насчитывается 92,8 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тысяч детей. Предоставление краевого материнского капитала курирует министерство труда и социального развития региона.
https://ria.ru/20231115/nabory-1909623091.html
https://ria.ru/20231114/proizvodstva-1909476090.html
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
На Кубани маткапитал края получили более четырех тысячи семей в 2023 году

На Кубани краевой маткапитал получили более четырех тысячи семей в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч многодетных семей получили краевой материнский капитал с начала 2023 года в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Многодетные семьи нуждаются в особой заботе государства, их поддержка – один из главных приоритетов, которые ставит перед регионами президент России Владимир Владимирович Путин. В Краснодарском крае при рождении третьего или последующих детей родители получают краевой материнский капитал. Сегодня он превышает 147 тысяч рублей, и эта сумма ежегодно индексируется. С начала 2023 года средствами уже распорядились более 4 тысяч семей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Вчера, 16:10
Отмечается, что объем финансирования программы в этом году составил свыше 880 миллионов рублей. Деньги можно направить на медицинскую реабилитацию детей, погашение ипотечного кредита, если семья прожила в крае три года, и на иные цели, когда ребенку исполнится три года.
На Кубани насчитывается 92,8 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тысяч детей. Предоставление краевого материнского капитала курирует министерство труда и социального развития региона.
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Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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