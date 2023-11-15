https://ria.ru/20231115/matkapital-1909605457.html

Голикова: варианты использования маткапитала рассмотрят по итогам года

Голикова: варианты использования маткапитала рассмотрят по итогам года - РИА Новости, 15.11.2023

Голикова: варианты использования маткапитала рассмотрят по итогам года

Правительство РФ совместно с Минтрудом будет отрабатывать предложения по расширению способов использования средств материнского капитала по итогам 2023 года,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:06

2023-11-15T15:06

2023-11-15T15:06

выставка-форум "россия"

татьяна голикова

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ совместно с Минтрудом будет отрабатывать предложения по расширению способов использования средств материнского капитала по итогам 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "И по результатам 2023 года мы подведем итоги всех направлений, которые оказались наиболее востребованы. И будем отрабатывать предложения, что еще можно добавить к использованию материнского капитала", - сказала Голикова журналистам после осмотра павильона "Семья. Работа. Долголетие". По ее словам, изначально маткапитал выступал в качестве средства для покупки жилья, сейчас постепенно направления расширяются. Кроме того, потратить деньги можно на образование, это направление расширили для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. "И самое главное, что мы поддерживаем за счет средств материнского капитала еще и семьи, которые имеют детей с ограниченными возможностями", - отметила вице-премьер. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. В рамках выставки развернута и экспозиция Минтруда "Семья. Работа. Долголетие". "Мне отрадно, что на выставке нам удалось показать не только те изменения, которые были и происходят в социальной сфере за последние 20 лет, но и действительно дать возможность людям соприкоснуться с теми наработками и новациями, которые у нас есть на повседневной работе. Это как раз работа Социального фонда, наглядно демонстрируется на панелях и интерактивных досках, это и работа самого кадрового центра", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам. По его словам, трансформация социальной сферы многогранна и затрагивает многие сферы - например, здравоохранение, с которым министерство работает по линии медико-социальной экспертизы, по поддержке инвалидов, продвижения здорового образа жизни, популяризации активного занятия спортом. "Ни у кого нет такого названия, как на этом стенде - "Семья. Работа. Долголетие". Для нашей страны это самые главные приоритеты. Это то, что каждый раз подчеркивает наш президент - что главнее приоритетов и главнее богатства, чем наши люди, нет. А наше богатство и есть в семье, в работе и в том, чтобы наши бабушки и дедушки жили как можно дольше", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231114/rf-1909322754.html

https://ria.ru/20231010/matkapital-1901875896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество