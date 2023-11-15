https://ria.ru/20231115/magadan-1909505085.html
Магаданский губернатор рассказал, какие места лучше посетить в регионе
Магаданский губернатор рассказал, какие места лучше посетить в регионе - РИА Новости, 15.11.2023
Магаданский губернатор рассказал, какие места лучше посетить в регионе
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ рассказал, какие места лучше посещать туристам на Колыме, сообщает правительство... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:20
2023-11-15T07:20
2023-11-15T10:44
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МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ рассказал, какие места лучше посещать туристам на Колыме, сообщает правительство региона. "В первую очередь, это Магадан - великолепная рыбалка, ловить рыбу можно буквально с набережной. Можно посетить озеро Джека Лондона, озеро Танцующих хариусов, сплавиться по рекам или сходить в пешие маршруты. Мы готовим туры, в которых можно будет посмотреть добычу золота. А можно и поучаствовать в его промывке, посетив фестиваль "Старательский фарт", он проходит ежегодно в конце июля", - цитирует Носова правительство Магаданской области. Он добавил, что в регионе развивают медицинский туризм. Колыма знаменита горячими минеральными источниками. В следующем году запустят санаторий "Талая". "Для обеспечения турпотока мы строим новый аэропорт. В этом году начинаем строить гостиницу четыре звезды на 120 мест с видом на бухту Нагаева. Мы готовимся встречать гостей и подготавливаем малый бизнес для потока туристов", - цитирует Носова правительство Колымы. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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магаданская область, магадан, сергей носов, россия, общество, новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Магаданская область, Магадан, Сергей Носов, Россия, Общество, Новости - Туризм
Магаданский губернатор рассказал, какие места лучше посетить в регионе
Магаданский губернатор Носов рассказал, какие места лучше посетить в регионе
МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ рассказал, какие места лучше посещать туристам на Колыме, сообщает правительство региона.
«
"В первую очередь, это Магадан - великолепная рыбалка, ловить рыбу можно буквально с набережной. Можно посетить озеро Джека Лондона, озеро Танцующих хариусов, сплавиться по рекам или сходить в пешие маршруты. Мы готовим туры, в которых можно будет посмотреть добычу золота. А можно и поучаствовать в его промывке, посетив фестиваль "Старательский фарт", он проходит ежегодно в конце июля", - цитирует Носова правительство Магаданской области.
Он добавил, что в регионе развивают медицинский туризм. Колыма знаменита горячими минеральными источниками. В следующем году запустят санаторий "Талая".
"Для обеспечения турпотока мы строим новый аэропорт. В этом году начинаем строить гостиницу четыре звезды на 120 мест с видом на бухту Нагаева. Мы готовимся встречать гостей и подготавливаем малый бизнес для потока туристов", - цитирует Носова правительство Колымы.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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