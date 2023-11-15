https://ria.ru/20231115/lipetskiy_polumarafon-1909590708.html

Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной

Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной - РИА Новости, 15.11.2023

Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной

Слоты регистрации на VI Липецкий полумарафон – этап Всероссийского полумарафона Забег.рф, совмещенный с III Липецким Стальным марафоном, для жителей Липецкой... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:18

2023-11-15T14:18

2023-11-15T14:18

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

регистрация

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Слоты регистрации на VI Липецкий полумарафон – этап Всероссийского полумарафона Забег.рф, совмещенный с III Липецким Стальным марафоном, для жителей Липецкой области будут бесплатными, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, мероприятие пройдет в областном центре 18-19 мая. На первом этапе регистрации на сайте необходимо найти пункт "Дополнительная информация", затем в категории "Специальная категория" выбрать "Жители города Липецка и Липецкой области". Перед выдачей стартового пакета организаторы проверят вашу постоянную прописку. Если вы зарегистрировались бесплатно, но не прописаны в Липецкой области, то для участия в старте вам необходимо будет оплатить слот в размере стоимости желаемой дистанции. Артамонов отметил, что впервые Липецкий полумарафон пройдет в два дня. Организаторы подготовили девять дистанций для различных уровней подготовки. Неизменным ведущим марафона будет Дмитрий Губерниев. "Липецкий марафон – одно из самых важных спортивных событий в регионе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных уголков России. К нам приезжают профессиональные атлеты, любители и просто те, кто хочет проверить свои физические возможности и достичь новых высот. На Липецкий полумарафон уже зарегистрировались более 1200 человек. Ждем рекордное количество участников", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html

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липецкая область, игорь артамонов, общество, регистрация