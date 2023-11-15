https://ria.ru/20231115/lipetskiy_polumarafon-1909590708.html
Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной
Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной - РИА Новости, 15.11.2023
Для жителей Липецкой области регистрация на полумарафон будет бесплатной
Слоты регистрации на VI Липецкий полумарафон – этап Всероссийского полумарафона Забег.рф, совмещенный с III Липецким Стальным марафоном, для жителей Липецкой... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:18
2023-11-15T14:18
2023-11-15T14:18
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
регистрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909584707_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_5e5aef5d37b44a2ab778a1dfdcffd352.jpg
ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Слоты регистрации на VI Липецкий полумарафон – этап Всероссийского полумарафона Забег.рф, совмещенный с III Липецким Стальным марафоном, для жителей Липецкой области будут бесплатными, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, мероприятие пройдет в областном центре 18-19 мая. На первом этапе регистрации на сайте необходимо найти пункт "Дополнительная информация", затем в категории "Специальная категория" выбрать "Жители города Липецка и Липецкой области". Перед выдачей стартового пакета организаторы проверят вашу постоянную прописку. Если вы зарегистрировались бесплатно, но не прописаны в Липецкой области, то для участия в старте вам необходимо будет оплатить слот в размере стоимости желаемой дистанции. Артамонов отметил, что впервые Липецкий полумарафон пройдет в два дня. Организаторы подготовили девять дистанций для различных уровней подготовки. Неизменным ведущим марафона будет Дмитрий Губерниев. "Липецкий марафон – одно из самых важных спортивных событий в регионе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных уголков России. К нам приезжают профессиональные атлеты, любители и просто те, кто хочет проверить свои физические возможности и достичь новых высот. На Липецкий полумарафон уже зарегистрировались более 1200 человек. Ждем рекордное количество участников", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909584707_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_32706b14fa06963d9f27e1740a1a4460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, общество, регистрация
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Регистрация