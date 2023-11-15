https://ria.ru/20231115/lipetsk-1909517174.html

Новый детский сад откроется в Липецке до конца года

Новый детский сад откроется в Липецке до конца года - РИА Новости, 15.11.2023

Новый детский сад откроется в Липецке до конца года

Новый детский сад в микрорайоне Университетском города Липецка строители обещают сдать до конца текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:40

2023-11-15T09:40

2023-11-15T09:40

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Новый детский сад в микрорайоне Университетском города Липецка строители обещают сдать до конца текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, учреждение строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита в рамках государственной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". В здании несколько входов, внутри высокие потолки и много прозрачных модулей-перегородок для создания объема. Артамонов отметил, что детский сад рассчитан на 224 места, коммуникации в здании уже подключили. Сейчас занимаются внутренней отделкой и завозят мебель. "Этот детский сад жители ждут. Открытие совсем скоро. Работы выполнены на высоком уровне, учтены пожелания воспитателей, которые хотят создать здесь комфортные условия для малышей", – сказал Артамонов.

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецк, липецкая область, игорь артамонов