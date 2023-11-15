Новый детский сад откроется в Липецке до конца года
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиНовый детский сад откроется в Липецке до конца года
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Новый детский сад откроется в Липецке до конца года
ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Новый детский сад в микрорайоне Университетском города Липецка строители обещают сдать до конца текущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, учреждение строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита в рамках государственной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". В здании несколько входов, внутри высокие потолки и много прозрачных модулей-перегородок для создания объема.
Артамонов отметил, что детский сад рассчитан на 224 места, коммуникации в здании уже подключили. Сейчас занимаются внутренней отделкой и завозят мебель.
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"Этот детский сад жители ждут. Открытие совсем скоро. Работы выполнены на высоком уровне, учтены пожелания воспитателей, которые хотят создать здесь комфортные условия для малышей", – сказал Артамонов.