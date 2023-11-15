https://ria.ru/20231115/lipetsk-1909516094.html

Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта

Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2023

Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта

Завершается строительство нового водопровода в селе Панино Добровского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Жилье", национального проекта... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:31

2023-11-15T09:31

2023-11-15T09:31

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Завершается строительство нового водопровода в селе Панино Добровского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Жилье", национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, трубы протяженностью более 1,5 километра проложили по улицам Набережная и Полевая. Участки там получают многодетные семьи из Добровского района. Ожидается, что новые сети обеспечат качественным водоснабжением порядка 300 человек. Артамонов отметил, что работы стартовали почти на год раньше запланированного срока благодаря выделению опережающего финансирования в рамках нацпроекта. Завершить все строительные работы подрядчик должен до конца ноября. Сейчас готовность объекта составляет более 90%. "Развитая коммунальная инфраструктура очень важна для этих территорий. В регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов.

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов