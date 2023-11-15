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Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2023
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Липецкая область
 
09:31 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/lipetsk-1909516094.html
Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта
Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2023
Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта
Завершается строительство нового водопровода в селе Панино Добровского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Жилье", национального проекта... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:31
2023-11-15T09:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Завершается строительство нового водопровода в селе Панино Добровского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Жилье", национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, трубы протяженностью более 1,5 километра проложили по улицам Набережная и Полевая. Участки там получают многодетные семьи из Добровского района. Ожидается, что новые сети обеспечат качественным водоснабжением порядка 300 человек. Артамонов отметил, что работы стартовали почти на год раньше запланированного срока благодаря выделению опережающего финансирования в рамках нацпроекта. Завершить все строительные работы подрядчик должен до конца ноября. Сейчас готовность объекта составляет более 90%. "Развитая коммунальная инфраструктура очень важна для этих территорий. В регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Новый водопровод появится в липецком селе в рамках нацпроекта

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Завершается строительство нового водопровода в селе Панино Добровского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Жилье", национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, трубы протяженностью более 1,5 километра проложили по улицам Набережная и Полевая. Участки там получают многодетные семьи из Добровского района. Ожидается, что новые сети обеспечат качественным водоснабжением порядка 300 человек.
Артамонов отметил, что работы стартовали почти на год раньше запланированного срока благодаря выделению опережающего финансирования в рамках нацпроекта. Завершить все строительные работы подрядчик должен до конца ноября. Сейчас готовность объекта составляет более 90%.
«
"Развитая коммунальная инфраструктура очень важна для этих территорий. В регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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