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В России планируют выделить 65 миллиардов рублей на льготные автокредиты - РИА Новости, 15.11.2023
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14:05 15.11.2023 (обновлено: 16:33 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/kredit-1909588193.html
В России планируют выделить 65 миллиардов рублей на льготные автокредиты
В России планируют выделить 65 миллиардов рублей на льготные автокредиты - РИА Новости, 15.11.2023
В России планируют выделить 65 миллиардов рублей на льготные автокредиты
Около 65 миллиардов рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования, что позволит продать более... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:05
2023-11-15T16:33
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 65 миллиардов рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования, что позволит продать более 330 тысяч отечественных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ."На период 2024-2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме около 65 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей", - сообщили в министерстве.Изначально проектом бюджета предполагалось выделить на эти цели 50 миллиардов рублей за три года, но в одобренных Госдумой поправках ко второму чтению сумма увеличилась на 15 миллиардов рублей.Сейчас льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, участники СВО и их семьи, а также люди с инвалидностью.По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е".Кроме того, увеличилась сумма бюджетных средств на программу льготного автолизинга - с 10 миллиардов рублей более чем до 31 миллиарда рублей, что позволит за три года реализовать более 100 тысяч машин, сообщили в Минпромторге."Также более 16 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию программы субсидирования техники на газомоторном топливе, что позволит дополнительно реализовать более 15 тысяч единиц такой техники. Соответствующее финансирование программ льготного лизинга и субсидирования техники на ГМТ также позволит расширить возможности приобретения общественного транспорта", - добавили в министерстве.
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В России планируют выделить 65 миллиардов рублей на льготные автокредиты

Минпромторг: 65 млрд руб хотят выделить в 2024-2026 гг на льготные автокредиты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 65 миллиардов рублей планируется выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования, что позволит продать более 330 тысяч отечественных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
«
"На период 2024-2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме около 65 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей", - сообщили в министерстве.
Изначально проектом бюджета предполагалось выделить на эти цели 50 миллиардов рублей за три года, но в одобренных Госдумой поправках ко второму чтению сумма увеличилась на 15 миллиардов рублей.
Сейчас льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, участники СВО и их семьи, а также люди с инвалидностью.
По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е".
Кроме того, увеличилась сумма бюджетных средств на программу льготного автолизинга - с 10 миллиардов рублей более чем до 31 миллиарда рублей, что позволит за три года реализовать более 100 тысяч машин, сообщили в Минпромторге.
"Также более 16 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию программы субсидирования техники на газомоторном топливе, что позволит дополнительно реализовать более 15 тысяч единиц такой техники. Соответствующее финансирование программ льготного лизинга и субсидирования техники на ГМТ также позволит расширить возможности приобретения общественного транспорта", - добавили в министерстве.
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