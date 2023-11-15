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В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог - РИА Новости, 15.11.2023
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10:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html
В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог
В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог - РИА Новости, 15.11.2023
В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог
Более 500 километров автодорог регионального и местного значения отремонтировано в Красноярском крае в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:17
2023-11-15T10:17
красноярский край
красноярск
михаил котюков
канск
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Более 500 километров автодорог регионального и местного значения отремонтировано в Красноярском крае в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора. "В 2023 году в Красноярском крае отремонтировано 513 километров автодорог, из них 218 километров - это трассы регионального значения, 295 километров - местные дороги. Объем средств дорожного фонда края в 2023 году составил 22,6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это больше, чем изначально было запланировано в бюджете. По инициативе главы региона Михаила Котюкова, в этом году было дополнительно выделено 770 миллионов рублей для ремонта дорог в территориях и 511 миллионов рублей для обновления дорожного фонда Красноярска. "В самый разгар дорожного сезона мы решили искать дополнительные ресурсы для того, чтобы при благоприятной погоде сделать как можно больше. Несколько раз выделялись средства из краевого бюджета на увеличение объема работ. Важно помнить, что дорога - это не просто часть инфраструктуры. Это важнейший элемент для жителей Красноярского края", - цитирует Котюкова пресс-служба. Самым крупным объектом дорожного строительства в этом году стал Высокогорский мост через Енисей. До конца года планируется открыть "глубокий" обход Канска, включая новый мост через Кан. Продолжается поэтапная реконструкция дороги Красноярск - Элита, а также ремонт и реконструкция других участков краевой дорожной сети, включая капитальный ремонт обхода города Ужура. Значительная часть мероприятий проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, канск
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Канск

В Красноярском крае в 2023 году отремонтировали 513 километров автодорог

© Михаил Котюков/TelegramРемонт дороги в Красноярском крае
Ремонт дороги в Красноярском крае
© Михаил Котюков/Telegram
Ремонт дороги в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Более 500 километров автодорог регионального и местного значения отремонтировано в Красноярском крае в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора.
"В 2023 году в Красноярском крае отремонтировано 513 километров автодорог, из них 218 километров - это трассы регионального значения, 295 километров - местные дороги. Объем средств дорожного фонда края в 2023 году составил 22,6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это больше, чем изначально было запланировано в бюджете. По инициативе главы региона Михаила Котюкова, в этом году было дополнительно выделено 770 миллионов рублей для ремонта дорог в территориях и 511 миллионов рублей для обновления дорожного фонда Красноярска.
"В самый разгар дорожного сезона мы решили искать дополнительные ресурсы для того, чтобы при благоприятной погоде сделать как можно больше. Несколько раз выделялись средства из краевого бюджета на увеличение объема работ. Важно помнить, что дорога - это не просто часть инфраструктуры. Это важнейший элемент для жителей Красноярского края", - цитирует Котюкова пресс-служба.
Самым крупным объектом дорожного строительства в этом году стал Высокогорский мост через Енисей. До конца года планируется открыть "глубокий" обход Канска, включая новый мост через Кан.
Продолжается поэтапная реконструкция дороги Красноярск - Элита, а также ремонт и реконструкция других участков краевой дорожной сети, включая капитальный ремонт обхода города Ужура. Значительная часть мероприятий проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Красноярский крайКрасноярскМихаил КотюковКанск
 
 
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