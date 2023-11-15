https://ria.ru/20231115/kongressmen-1909497912.html
Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине
Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине
Конгрессмен Пол Госар в письме госсекретарю США Энтони Блинкену высказал обеспокоенность, что госдеп не признает, что неонацистская группировка "Азов"* есть в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:02
2023-11-15T04:02
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар в письме госсекретарю США Энтони Блинкену высказал обеспокоенность, что госдеп не признает, что неонацистская группировка "Азов"* есть в составе вооруженных сил Украины, но обходит ограничения Штатов через смену названия. В сентябре Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину. В нем он высказал опасения, что американская помощь Украине может в нарушение законодательства поступать нацбату "Азов"*, и запросил разъяснений на этот счет. По словам Госара, в прошлом месяце он получил ответ госдепа на его запрос. "Серьезную озабоченность вызывает та часть письма госдепартамента, в которой утверждается, что батальон "Азов"* был расформирован, но позднее был создан как полк специального назначения "Азов"* при национальной гвардии Украины", - следует из письма Госара, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Несмотря на смену названия, отмечает Госар, есть явные доказательства, что "Азов"* все еще остается неонацистской группировкой. "США не должны оказывать никакой помощи "Азову"*... США также не должны выставлять себя дураками и позволять неонацистам обходить закон путем смены названий", - пишет Госар в письме Блинкену.Конгрессмен также выразил обеспокоенность, что ведомство в ответе на запрос заявило, что не видит никаких доказательств пропаганды неонацистской идеологии или использования нацистской символики украинскими военными, в том числе и запрещенным в РФ "Азовом"*. Тем не менее, есть доказательства обратного, отмечает законодатель. Госар хочет, чтобы госдеп после его письма прояснил, направлялась ли помощь США "Азову"* и считает ли ведомство, что на Украине нет нацистских организаций. В США действует запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже весной издание Washington Post цитировало источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, США, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине
Конгрессмен заявил, что название нацистских группировок меняется, но суть одна
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар в письме госсекретарю США Энтони Блинкену высказал обеспокоенность, что госдеп не признает, что неонацистская группировка "Азов"* есть в составе вооруженных сил Украины, но обходит ограничения Штатов через смену названия.
В сентябре Госар направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину
. В нем он высказал опасения, что американская помощь Украине может в нарушение законодательства поступать нацбату "Азов"*, и запросил разъяснений на этот счет.
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По словам Госара, в прошлом месяце он получил ответ госдепа на его запрос.
"Серьезную озабоченность вызывает та часть письма госдепартамента, в которой утверждается, что батальон "Азов"* был расформирован, но позднее был создан как полк специального назначения "Азов"* при национальной гвардии Украины", - следует из письма Госара, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Несмотря на смену названия, отмечает Госар, есть явные доказательства, что "Азов"* все еще остается неонацистской группировкой.
«
"США не должны оказывать никакой помощи "Азову"*... США также не должны выставлять себя дураками и позволять неонацистам обходить закон путем смены названий", - пишет Госар в письме Блинкену.
Конгрессмен также выразил обеспокоенность, что ведомство в ответе на запрос заявило, что не видит никаких доказательств пропаганды неонацистской идеологии или использования нацистской символики украинскими военными, в том числе и запрещенным в РФ
"Азовом"*. Тем не менее, есть доказательства обратного, отмечает законодатель.
Госар хочет, чтобы госдеп после его письма прояснил, направлялась ли помощь США "Азову"* и считает ли ведомство, что на Украине
нет нацистских организаций.
В США действует запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже весной издание Washington Post цитировало источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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