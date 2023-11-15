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Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму - РИА Новости, 15.11.2023
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13:56 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html
Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму
Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму - РИА Новости, 15.11.2023
Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму
Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:56
2023-11-15T13:56
общество
экономика
россия
игорь коломойский
владимир константинов
ринат ахметов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на южном берегу Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. &quot;В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО &quot;Транспорт Логистик&quot; — центра отдыха &quot;Европа&quot; в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей&quot;, - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, крымские депутаты на заочном голосовании согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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общество, экономика, россия, игорь коломойский, владимир константинов, ринат ахметов
Общество, Экономика, Россия, Игорь Коломойский, Владимир Константинов, Ринат Ахметов
Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Константинов: бывшие активы Коломойского выставят на продажу на аукционе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на южном берегу Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
«

"В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, крымские депутаты на заочном голосовании согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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ОбществоЭкономикаРоссияИгорь КоломойскийВладимир КонстантиновРинат Ахметов
 
 
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