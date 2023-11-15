https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html

Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму - РИА Новости, 15.11.2023

Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:56

2023-11-15T13:56

2023-11-15T13:56

общество

экономика

россия

игорь коломойский

владимир константинов

ринат ахметов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Национализированные крымские активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, с аукциона уйдет центр отдыха "Европа" в поселке Партенит на южном берегу Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, крымские депутаты на заочном голосовании согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231109/kolomoyskiy-1908527213.html

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общество, экономика, россия, игорь коломойский, владимир константинов, ринат ахметов