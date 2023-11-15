https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html
На немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские памятники
На немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские памятники - РИА Новости, 15.11.2023
На немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские памятники
Десять еврейских могил на немецком военном кладбище в департаменте Уаза на севере Франции были осквернены, сообщила радиостанция France Bleu. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:58
2023-11-15T21:58
2023-11-15T21:58
в мире
франция
эммануэль макрон
жеральд дарманен
германия
уаза (департамент)
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Десять еврейских могил на немецком военном кладбище в департаменте Уаза на севере Франции были осквернены, сообщила радиостанция France Bleu. Прокуратура начала расследование произошедшего. По данным префектуры департамента, на кладбище находятся 1903 христианских и еврейских захоронения. Там покоятся солдаты, сражавшиеся на стороне Германии во время Первой мировой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "со всей твердостью осуждает эти акты", отметив, что он лично вовлечен в борьбу против любых форм антисемитизма. Об этом президент заявил на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе, транслировавшейся в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября власти страны выявили 1518 актов антисемитизма, напрямую направленных на французов иудейского вероисповедания, произведено почти 600 задержаний. Накануне сообщалось, что в общей сложности 330 расследований начаты во Франции в связи с антисемитизмом и оправданием терроризма после обострения палестино-израильского конфликта. В воскресенье во Франции прошел "марш против антисемитизма". По данным МВД, в нем приняли участие более 182 тысяч человек, из них 105 тысяч - в Париже. По задумке властей, марш был призван объединить французов на фоне резкого роста числа актов антисемитизма в стране.
https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html
https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жеральд дарманен, германия, уаза (департамент)
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Германия, Уаза (департамент)
На немецком военном кладбище во Франции осквернили еврейские памятники
На немецком военном кладбище во Франции осквернили десять еврейских могил