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"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2023
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13:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/khezbolla-1909573242.html
"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке
"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2023
"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке
Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил в интервью испанской газете Mundo, что не исключает расширения конфликта на РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:17
2023-11-15T13:17
в мире
израиль
ближний восток
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил в интервью испанской газете Mundo, что не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке, это зависит от развития ситуации в секторе Газа и возможного решения Израиля начать всеобщую войну, при этом у движения уже есть план сдерживания. "Что касается распространения войны, такая вероятность существует. Это связано с развитием войны в Газе и (гипотетическим) решением Израиля начать эту (всеобщую) войну", - заявил Касем в интервью, отвечая на вопрос о вероятности "тотальной войны" на фоне эскалации ситуации на границе между Израилем и Ливаном.По словам Касема, число убитых мирных жителей увеличивается с каждым днем, и у "Хезболлах" есть план, как отреагировать на нападения и сдержать действия Израиля, однако это решение будет "приниматься на поле боя". "Если на нас нападут, нам придется защищаться, и мы задействуем всю свою силу", - добавил он. Касем отметил, что в "Хезболлах" пока не обсуждается возможность начала открытой войны с Израилем в случае, если палестинское движение ХАМАС будет проигрывать. "Это то, что мы не обсуждаем сейчас. Мы примем решение, когда придет время. Сейчас не время говорить о красных линиях", - заявил он.
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в мире, израиль, ближний восток, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Ближний Восток, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке

"Хезболла" не исключила, что Израиль может расширить конфликт на Ближнем Востоке

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты возле границы с Ливаном
Израильские солдаты возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты возле границы с Ливаном
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил в интервью испанской газете Mundo, что не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке, это зависит от развития ситуации в секторе Газа и возможного решения Израиля начать всеобщую войну, при этом у движения уже есть план сдерживания.
"Что касается распространения войны, такая вероятность существует. Это связано с развитием войны в Газе и (гипотетическим) решением Израиля начать эту (всеобщую) войну", - заявил Касем в интервью, отвечая на вопрос о вероятности "тотальной войны" на фоне эскалации ситуации на границе между Израилем и Ливаном.
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По словам Касема, число убитых мирных жителей увеличивается с каждым днем, и у "Хезболлах" есть план, как отреагировать на нападения и сдержать действия Израиля, однако это решение будет "приниматься на поле боя".
"Если на нас нападут, нам придется защищаться, и мы задействуем всю свою силу", - добавил он.
Касем отметил, что в "Хезболлах" пока не обсуждается возможность начала открытой войны с Израилем в случае, если палестинское движение ХАМАС будет проигрывать.
"Это то, что мы не обсуждаем сейчас. Мы примем решение, когда придет время. Сейчас не время говорить о красных линиях", - заявил он.
 
В миреИзраильБлижний ВостокХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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