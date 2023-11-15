https://ria.ru/20231115/khezbolla-1909573242.html

"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке

"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2023

"Хезболла" не исключила расширения конфликта на Ближнем Востоке

Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил в интервью испанской газете Mundo, что не исключает расширения конфликта на РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:17

2023-11-15T13:17

2023-11-15T13:17

в мире

израиль

ближний восток

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил в интервью испанской газете Mundo, что не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке, это зависит от развития ситуации в секторе Газа и возможного решения Израиля начать всеобщую войну, при этом у движения уже есть план сдерживания. "Что касается распространения войны, такая вероятность существует. Это связано с развитием войны в Газе и (гипотетическим) решением Израиля начать эту (всеобщую) войну", - заявил Касем в интервью, отвечая на вопрос о вероятности "тотальной войны" на фоне эскалации ситуации на границе между Израилем и Ливаном.По словам Касема, число убитых мирных жителей увеличивается с каждым днем, и у "Хезболлах" есть план, как отреагировать на нападения и сдержать действия Израиля, однако это решение будет "приниматься на поле боя". "Если на нас нападут, нам придется защищаться, и мы задействуем всю свою силу", - добавил он. Касем отметил, что в "Хезболлах" пока не обсуждается возможность начала открытой войны с Израилем в случае, если палестинское движение ХАМАС будет проигрывать. "Это то, что мы не обсуждаем сейчас. Мы примем решение, когда придет время. Сейчас не время говорить о красных линиях", - заявил он.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ближний восток, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан