https://ria.ru/20231115/khamas-1909643193.html

Израиль будет находить и уничтожать членов ХАМАС везде, заявил Нетаньяху

Израиль будет находить и уничтожать членов ХАМАС везде, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 15.11.2023

Израиль будет находить и уничтожать членов ХАМАС везде, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль найдет и уничтожит всех членов военного крыла палестинской группировки ХАМАС, где бы они ни скрывались, а РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:25

2023-11-15T17:25

2023-11-15T17:52

в мире

хамас

израиль

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биньямин нетаньяху

бени ганц

палестина

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль найдет и уничтожит всех членов военного крыла палестинской группировки ХАМАС, где бы они ни скрывались, а также вернет всех заложников, захваченных ХАМАС 7 октября.Во время посещения тренировочной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Зиким недалеко от Газы Нетаньяху подчеркнул, что армия смогла войти в сектор Газа и даже в медцентр "Аш-Шифа". Премьер отметил, что израильские силы доберутся до каждого члена ХАМАС в любом уголке сектора."В Газе нет такого места, которого бы мы не достигли. ...Мы доберемся туда, разгромим ХАМАС и вернем домой наших заложников - это две наши святые миссии", - заявил израильский премьер.Как сообщает газета Times of Israel, бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц также отметил, что Израиль сможет ликвидировать членов ХАМАС "в любом уголке мира"."Не будет ни городов-убежищ, ни неприкосновенных домов. Мы (армия Израиля - ред.) пойдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц – на земле и под землей. В Газе и по всему миру. Мы достигнем глав правительств так же, как достигли правительственных центров", - цитирует газета заявление Ганца, сделанное в городе Тель-Авив во время встречи с журналистами.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Кирилл Волков

в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, бени ганц, палестина, сектор газа