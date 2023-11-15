https://ria.ru/20231115/khalyal-1909671030.html
Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества
Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества - РИА Новости, 15.11.2023
Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества
Признание российских сертификатов халяль в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в ОАЭ,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:50
2023-11-15T18:50
2023-11-15T19:51
экономика
россия
персидский залив
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максим протасов
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Признание российских сертификатов халяль в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен, рассказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Ранее в среду организация сообщила, что отечественные сертификаты халяль были признаны в странах Персидского залива - подведомственный Роскачеству орган по сертификации прошел необходимую аккредитацию. "Производителям российской халяльной продукции открылась дорога сразу в несколько крупных стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен. Теперь производителям не придется проходить дополнительную сертификацию в каждой из стран, а будет достаточно получить сертификат от "Роскачество-Халяль". Это масштабное событие для российских экспортеров и серьезный шаг в продолжающемся выстраивании отношений с государствами-партнерами РФ", - заявил Протасов. В октябре Роскачество сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе по сертификации халяль, аккредитованном Росаккредитацией, – "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html
https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html
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экономика, россия, персидский залив, оаэ, максим протасов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Экономика, Россия, Персидский залив, ОАЭ, Максим Протасов, Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества
Протасов: признание сертификатов халяль РФ на Ближнем Востоке поможет экспорту
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Признание российских сертификатов халяль в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен, рассказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
Ранее в среду организация сообщила, что отечественные сертификаты халяль были признаны в странах Персидского залива - подведомственный Роскачеству орган по сертификации прошел необходимую аккредитацию.
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"Производителям российской халяльной продукции открылась дорога сразу в несколько крупных стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен. Теперь производителям не придется проходить дополнительную сертификацию в каждой из стран, а будет достаточно получить сертификат от "Роскачество-Халяль". Это масштабное событие для российских экспортеров и серьезный шаг в продолжающемся выстраивании отношений с государствами-партнерами РФ", - заявил Протасов.
В октябре Роскачество сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе по сертификации халяль, аккредитованном Росаккредитацией
, – "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
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