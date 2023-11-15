https://ria.ru/20231115/khalyal-1909671030.html

Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества

Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества - РИА Новости, 15.11.2023

Российские сертификаты халяль помогут экспорту, заявил глава Роскачества

Признание российских сертификатов халяль в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в ОАЭ,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:50

2023-11-15T18:50

2023-11-15T19:51

экономика

россия

персидский залив

оаэ

максим протасов

роскачество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Признание российских сертификатов халяль в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен, рассказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Ранее в среду организация сообщила, что отечественные сертификаты халяль были признаны в странах Персидского залива - подведомственный Роскачеству орган по сертификации прошел необходимую аккредитацию. "Производителям российской халяльной продукции открылась дорога сразу в несколько крупных стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен. Теперь производителям не придется проходить дополнительную сертификацию в каждой из стран, а будет достаточно получить сертификат от "Роскачество-Халяль". Это масштабное событие для российских экспортеров и серьезный шаг в продолжающемся выстраивании отношений с государствами-партнерами РФ", - заявил Протасов. В октябре Роскачество сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе по сертификации халяль, аккредитованном Росаккредитацией, – "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html

https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html

россия

персидский залив

оаэ

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экономика, россия, персидский залив, оаэ, максим протасов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)