https://ria.ru/20231115/khabirov-1909692983.html

Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами

Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами - РИА Новости, 15.11.2023

Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:58

2023-11-15T20:58

2023-11-15T21:07

россия

сергей лавров

радий хабиров

политика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за укрепление взаимодействия региона с зарубежными партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России. Нагрудный знак МИД России был вручен главе региона "за весомые результаты в работе по укреплению взаимодействия региона с зарубежными партнерами в торгово-экономической области". Кроме того, Лавров и Хабиров в ходе встречи обсудили "актуальные вопросы, касающиеся развития международных связей Республики Башкортостан".

https://ria.ru/20230802/dezertir-1887799473.html

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россия, сергей лавров, радий хабиров, политика