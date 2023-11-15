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Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами - РИА Новости, 15.11.2023
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20:58 15.11.2023 (обновлено: 21:07 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/khabirov-1909692983.html
Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами
Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами - РИА Новости, 15.11.2023
Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:58
2023-11-15T21:07
россия
сергей лавров
радий хабиров
политика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за укрепление взаимодействия региона с зарубежными партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России. Нагрудный знак МИД России был вручен главе региона "за весомые результаты в работе по укреплению взаимодействия региона с зарубежными партнерами в торгово-экономической области". Кроме того, Лавров и Хабиров в ходе встречи обсудили "актуальные вопросы, касающиеся развития международных связей Республики Башкортостан".
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россия, сергей лавров, радий хабиров, политика
Россия, Сергей Лавров, Радий Хабиров, Политика
Лавров наградил главу Башкирии за работу региона с зарубежными партнерами

Лавров наградил главу Башкирии Хабирова за работу с зарубежными партнерами

© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество". 15 ноября 2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России За вклад в международное сотрудничество. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество". 15 ноября 2023
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за укрепление взаимодействия региона с зарубежными партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Нагрудный знак МИД России был вручен главе региона "за весомые результаты в работе по укреплению взаимодействия региона с зарубежными партнерами в торгово-экономической области".
Кроме того, Лавров и Хабиров в ходе встречи обсудили "актуальные вопросы, касающиеся развития международных связей Республики Башкортостан".
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