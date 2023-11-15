Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в "ловушку" России
Премьер Эстонии Каллас захотела возглавить НАТО для противостояния России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО для противостояния России, об этом политик заявила на саммите Politico Defense.
"Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила "да"", — пишет Politico.
Премьер-министр Эстонии также отвергла сообщения о том, что конфликт на Украине "зашел в тупик". По ее мнению, подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают "интересам России".
"Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", — сказала Каллас.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.