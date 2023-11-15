https://ria.ru/20231115/kallas-1909496845.html

Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в "ловушку" России

Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в "ловушку" России - РИА Новости, 15.11.2023

Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в "ловушку" России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО для противостояния России, об этом политик заявила на саммите Politico... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:40

2023-11-15T03:40

2023-11-15T03:40

в мире

эстония

кайя каллас

йенс столтенберг

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россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО для противостояния России, об этом политик заявила на саммите Politico Defense."Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила "да"", — пишет Politico.Премьер-министр Эстонии также отвергла сообщения о том, что конфликт на Украине "зашел в тупик". По ее мнению, подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают "интересам России"."Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", — сказала Каллас.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231115/manevr-1909494147.html

https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эстония, кайя каллас, йенс столтенберг, нато, россия, украина