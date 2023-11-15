https://ria.ru/20231115/izrail-1909521623.html

СМИ сообщили о разочаровании Белого дома действиями Израиля против ХАМАС

СМИ сообщили о разочаровании Белого дома действиями Израиля против ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ сообщили о разочаровании Белого дома действиями Израиля против ХАМАС

Американские власти "все больше разочаровываются" действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв и остающихся без РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:01

2023-11-15T10:01

2023-11-15T10:01

в мире

израиль

сша

хамас

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американские власти "все больше разочаровываются" действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв и остающихся без внимания призывов США к Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По информации агентства, чиновники администрации президента США Джо Байдена активизировали контакты с Израилем, они проводят "все более сложные беседы" с израильскими коллегами, однако Израиль игнорирует призывы американских властей. "Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет войну против ХАМАС, поскольку число погибших среди мирного населения растет, а призывы администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками", - говорится в материале. Собеседники агентства отметили, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "до сих пор игнорировал обеспокоенность США по поводу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, и сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию" сектора Газа. Когда США спросили об израильском ударе по лагерю беженцев, "ответ Израиля был почти пренебрежительным, а руководство заявило, что его цель была достигнута", подчеркивает издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, хамас, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году