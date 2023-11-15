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Ингушетия отправит 26 тонн гуманитарной помощи жителям Запорожской области

Ингушетия отправит 26 тонн гуманитарной помощи жителям Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2023

Ингушетия отправит 26 тонн гуманитарной помощи жителям Запорожской области

Власти Ингушетии отправят жителям Токмакского района Запорожской области гуманитарный груз с 26 тоннами сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:49

2023-11-15T19:49

2023-11-15T19:49

надежные люди

запорожская область

махмуд-али калиматов

общество

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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии отправят жителям Токмакского района Запорожской области гуманитарный груз с 26 тоннами сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба главы региона. "Ингушетия готовит в Токмакский район Запорожской области очередной гуманитарный груз с продовольствием. 26 тонн сельскохозяйственной продукции: яблоки, томаты, картошка, лук, мясо индейки, а также питьевая вода будут доставлены в место назначения в ближайшие дни", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, вся продукция экологически чистая, произведена в Ингушетии. "Пока власти Запорожской области не восстановят инфраструктуру и не наладят промышленное и сельскохозяйственной производство, а мы все знаем, в каких сложных обстоятельствах это делается, – жители будут испытывать трудности во всем. Поэтому наша задача - помогать нашему подшефному району всем необходимым, пока ситуация у них не стабилизируется", – подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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запорожская область, махмуд-али калиматов, общество