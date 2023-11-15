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Северные районы Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период - РИА Новости, 15.11.2023
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10:47 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/gsm-1909531566.html
Северные районы Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период
Северные районы Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период - РИА Новости, 15.11.2023
Северные районы Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период
Более 196 тысяч тонн твердого и жидкого топлива доставлены в северные территории Красноярского края для бесперебойного прохождения отопительного сезона,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:47
2023-11-15T10:47
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя – РИА Новости. Более 196 тысяч тонн твердого и жидкого топлива доставлены в северные территории Красноярского края для бесперебойного прохождения отопительного сезона, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края. "В северные районы Красноярского края в период навигации по рекам доставлены топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) общим объемом почти 163 тысячи тонн, из них ГСМ – 48,7 тысяч тонн и уголь – 114,3 тысяч тонн. Всего же для нужд северных территорий завезли 196,2 тысяч тонн ТЭР, часть топлива доставлена по зимним автомобильным дорогам. Сформированного запаса ТЭР достаточно для бесперебойного прохождения отопительного периода", - говорится в сообщении. Глава краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов отметил, что "в целом навигация текущего года проходила в штатном режиме, сбоев не было". В Красноярском крае в число территорий, где проходит северный завоз, входят: Енисейский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский районы.
https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html
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красноярский край
Красноярский край
Северные районы Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период

Северные территории Красноярского края обеспечили ГСМ на весь зимний период

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСмазочные материалы
Смазочные материалы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя – РИА Новости. Более 196 тысяч тонн твердого и жидкого топлива доставлены в северные территории Красноярского края для бесперебойного прохождения отопительного сезона, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов (КМН) Красноярского края.
"В северные районы Красноярского края в период навигации по рекам доставлены топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) общим объемом почти 163 тысячи тонн, из них ГСМ – 48,7 тысяч тонн и уголь – 114,3 тысяч тонн. Всего же для нужд северных территорий завезли 196,2 тысяч тонн ТЭР, часть топлива доставлена по зимним автомобильным дорогам. Сформированного запаса ТЭР достаточно для бесперебойного прохождения отопительного периода", - говорится в сообщении.
Глава краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов отметил, что "в целом навигация текущего года проходила в штатном режиме, сбоев не было".
В Красноярском крае в число территорий, где проходит северный завоз, входят: Енисейский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский районы.
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