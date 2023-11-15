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Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов - РИА Новости, 15.11.2023
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13:46 15.11.2023 (обновлено: 13:48 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gruziya-1909583234.html
Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов
Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов - РИА Новости, 15.11.2023
Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, как только в стране сменится власть, процедура выдачи гражданам России вида на жительство будет... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:46
2023-11-15T13:48
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, как только в стране сменится власть, процедура выдачи гражданам России вида на жительство будет отменена. "После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну", - написал Саакашвили в соцсети. По его словам, власти принимают россиян не как туристов, а как постоянных жителей, что, по его мнению, является неприемлемым. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. В Грузии краткосрочный вид на жительство (сроком на один год) выдается иностранцу, если стоимость приобретенного им имущества составляет 100 тысяч долларов. Если иностранец инвестирует сумму эквивалентную 300 тысяч долларов или купит недвижимость на эту сумму, он имеет право получить пятилетний вид на жительство. Через пять лет после выдачи указанного разрешения он, согласно закону, получит постоянный вид на жительство, если в течение всего этого периода он являлся владельцем указанного имущества. В таком случае постоянный ВНЖ получают и члены его семьи.
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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили
Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов

Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после смены власти в Грузии

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, как только в стране сменится власть, процедура выдачи гражданам России вида на жительство будет отменена.
«
"После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну", - написал Саакашвили в соцсети.
По его словам, власти принимают россиян не как туристов, а как постоянных жителей, что, по его мнению, является неприемлемым.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.
В Грузии краткосрочный вид на жительство (сроком на один год) выдается иностранцу, если стоимость приобретенного им имущества составляет 100 тысяч долларов. Если иностранец инвестирует сумму эквивалентную 300 тысяч долларов или купит недвижимость на эту сумму, он имеет право получить пятилетний вид на жительство. Через пять лет после выдачи указанного разрешения он, согласно закону, получит постоянный вид на жительство, если в течение всего этого периода он являлся владельцем указанного имущества. В таком случае постоянный ВНЖ получают и члены его семьи.
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