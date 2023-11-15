https://ria.ru/20231115/gossobstvennost-1909689653.html

Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности

Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности - РИА Новости, 15.11.2023

Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности

Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в соцсети X. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:32

2023-11-15T20:32

2023-11-15T22:43

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МОСКВА/ПРАГА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в соцсети X."Сегодня (в среду. — Прим. ред.) по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии", — сказал он.Как передает агентство ЧТК со ссылкой на политика, чешские власти поддержали внесение компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список."Это предприятие управляет многими объектами недвижимости в Чехии, принадлежащими России. <...> Вся коммерческая деятельность ФГУП "Госзагрансобственность", включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом", — приводит издание слова Липавского.Это предприятие находится в непосредственном подчинении Управления делами президента России и занимается активами страны за рубежом, добавил чешский министр.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года лидеры европейских стран поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных средств для финансирования восстановления Украины, но какого-либо предложения по этому вопросу до сих пор не поступило.Так, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис 9 ноября заявил, что Евросоюз пытается достичь договоренности по финансированию для бывшей советской республики на 2024 и последующий годы, поэтому рассматривает в качестве возможного источника дохода иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.При этом агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Франция, Германия, Италия и Бельгия с опаской относятся к попыткам ускорить этот процесс.Кроме того, на минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных внутри страны средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Согласно документу, речь идет об обмене ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, на сумму до 100 тысяч рублей. Сделки должны заключаться путем проведения торгов.

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https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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чехия, в мире, россия, ян липавский, валдис домбровскис, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, украина