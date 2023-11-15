https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html
В ГД увидели в действиях Гуриева* и Алексашенко* признаки госизмены
В ГД увидели в действиях Гуриева* и Алексашенко* признаки госизмены - РИА Новости, 15.11.2023
В ГД увидели в действиях Гуриева* и Алексашенко* признаки госизмены
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру проверить иноагентов Сергея... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:47
2023-11-15T19:47
2023-11-15T19:47
россия
сергей гуриев
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василий пискарев
генеральная прокуратура рф
госдума рф
стэнфордский университет
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру проверить иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко*, в действиях которых могут быть усмотрены признаки госизмены, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. "Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева* и Алексашенко*, в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России", – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии Гуриева* и Алексашенко* генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета РФ. "Полагаю, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации") и 275 ("Государственная измена") Уголовного кодекса РФ", - отметил депутат. Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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россия, сергей гуриев, сергей алексашенко, василий пискарев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, стэнфордский университет
Россия, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Стэнфордский университет
В ГД увидели в действиях Гуриева* и Алексашенко* признаки госизмены
Пискарев: в действиях иноагентов Гуриева и Алексашенко есть признаки госизмены
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру проверить иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко*, в действиях которых могут быть усмотрены признаки госизмены, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева* и Алексашенко*, в рабочей группе Стэнфордского университета
(США
), занимающейся разработкой санкций против России", – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
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По словам Пискарева, американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом
при участии Гуриева* и Алексашенко* генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета РФ.
"Полагаю, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации") и 275 ("Государственная измена") Уголовного кодекса РФ", - отметил депутат.
Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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