https://ria.ru/20231115/gaza-1909658197.html

В Госдуме заявили, что США реализуют в Газе сценарий, уготовленный Крыму

В Госдуме заявили, что США реализуют в Газе сценарий, уготовленный Крыму - РИА Новости, 15.11.2023

В Госдуме заявили, что США реализуют в Газе сценарий, уготовленный Крыму

США через армию Израиля сегодня реализуют в секторе Газа военный сценарий, уготовленный в свое время для Крыма, заявил РИА Новости депутат от крымского региона... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:01

2023-11-15T18:01

2023-11-15T18:01

израиль

сша

россия

в мире

палестина

хамас

михаил шеремет

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909625934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9229a4beb7fa39542e0c026c4031def.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. США через армию Израиля сегодня реализуют в секторе Газа военный сценарий, уготовленный в свое время для Крыма, заявил РИА Новости депутат от крымского региона Михаил Шеремет. "Сегодня американцы руками израильской армии реализуют в секторе Газа заготовленный ими для Крыма военный сценарий. Десять лет назад они планировали по такой же схеме устроить из Крыма выжженную землю, но Россия и весь российский народ встали на защиту крымчан от украинских нацистов, которые неоднократно заявляли, что Крым будет украинским или безлюдным", - сказал Шеремет. По его словам, Газа и Крым схожи по своим географическим особенностям и численности "непокорного населения". "Сегодня Газа, как и Крым десять лет назад, оказалась в воздушной, водной, энергетической и экономической блокадах. И если тогда за Крымом стояла великая Россия, которая не оставила крымчан в беде и сделала все возможное, чтобы прорвать блокады и поставить агрессора на место, то жители Газы фактически остались один на один перед санкционированными Пентагоном и непосредственно согласованными президентом США античеловеческими злодеяниями, совершаемыми в отношении больниц, гражданской инфраструктуры и простых мирных жителей", - сказал депутат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

израиль

сша

россия

палестина

сектор газа

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, сша, россия, в мире, палестина, хамас, михаил шеремет, сектор газа, республика крым, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году