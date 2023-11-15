https://ria.ru/20231115/gaza-1909624867.html

Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы

Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы - РИА Новости, 15.11.2023

Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы

Российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины, в том числе поддержать обучающихся в вузах РФ студентов из сектора Газа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:13

2023-11-15T16:13

2023-11-15T16:16

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ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины, в том числе поддержать обучающихся в вузах РФ студентов из сектора Газа, сообщил РИА Новости в среду заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "В фонд "Закят" при ДУМ РФ поступают просьбы об оказании помощи беженцам из сектора Газа. Много россиян, которые хотят взять на попечение палестинских детей-сирот. Ведется активная работа по поддержке студентов-палестинцев, обучающихся в вузах России. Мы составили список из 150 студентов, которым нужна финансовая поддержка. Поскольку денежные средства из сектора Газа в силу известных причин не поступают, мы окажем помощь из собранных россиянами денег. Они пойдут на продолжение обучения в РФ", - рассказал Аляутдинов. Муфтий добавил, что представители фонда "Закят" посетят госпитали и больницы, где будут находиться граждане России, прибывшие из сектора Газа, и окажут им необходимую помощь в лечении и уходе. "Боль Палестины – это наша общая боль. Вместе пройдем и эти трудности", - заключил он.

https://ria.ru/20231110/sinagogi-1908700634.html

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общество, россия, москва, палестина, ильдар аляутдинов