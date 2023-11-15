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Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы - РИА Новости, 15.11.2023
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Религия
 
16:13 15.11.2023 (обновлено: 16:16 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909624867.html
Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы
Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы - РИА Новости, 15.11.2023
Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы
Российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины, в том числе поддержать обучающихся в вузах РФ студентов из сектора Газа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:13
2023-11-15T16:16
религия
общество
россия
москва
палестина
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины, в том числе поддержать обучающихся в вузах РФ студентов из сектора Газа, сообщил РИА Новости в среду заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "В фонд "Закят" при ДУМ РФ поступают просьбы об оказании помощи беженцам из сектора Газа. Много россиян, которые хотят взять на попечение палестинских детей-сирот. Ведется активная работа по поддержке студентов-палестинцев, обучающихся в вузах России. Мы составили список из 150 студентов, которым нужна финансовая поддержка. Поскольку денежные средства из сектора Газа в силу известных причин не поступают, мы окажем помощь из собранных россиянами денег. Они пойдут на продолжение обучения в РФ", - рассказал Аляутдинов. Муфтий добавил, что представители фонда "Закят" посетят госпитали и больницы, где будут находиться граждане России, прибывшие из сектора Газа, и окажут им необходимую помощь в лечении и уходе. "Боль Палестины – это наша общая боль. Вместе пройдем и эти трудности", - заключил он.
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общество, россия, москва, палестина, ильдар аляутдинов
Религия, Общество, Россия, Москва, Палестина, Ильдар Аляутдинов
Муфтий заявил о готовности российских мусульман помочь беженцам из Газы

Аляутдинов: российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины

© РИА НовостиПоследствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
© РИА Новости
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские мусульмане готовы оказать помощь беженцам из Палестины, в том числе поддержать обучающихся в вузах РФ студентов из сектора Газа, сообщил РИА Новости в среду заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«
"В фонд "Закят" при ДУМ РФ поступают просьбы об оказании помощи беженцам из сектора Газа. Много россиян, которые хотят взять на попечение палестинских детей-сирот. Ведется активная работа по поддержке студентов-палестинцев, обучающихся в вузах России. Мы составили список из 150 студентов, которым нужна финансовая поддержка. Поскольку денежные средства из сектора Газа в силу известных причин не поступают, мы окажем помощь из собранных россиянами денег. Они пойдут на продолжение обучения в РФ", - рассказал Аляутдинов.
Муфтий добавил, что представители фонда "Закят" посетят госпитали и больницы, где будут находиться граждане России, прибывшие из сектора Газа, и окажут им необходимую помощь в лечении и уходе. "Боль Палестины – это наша общая боль. Вместе пройдем и эти трудности", - заключил он.
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