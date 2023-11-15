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В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу - РИА Новости, 15.11.2023
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14:40 15.11.2023 (обновлено: 14:51 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909597785.html
В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу
В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу - РИА Новости, 15.11.2023
В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу
Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что израильская армия убивает людей, пытающихся покинуть... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:40
2023-11-15T14:51
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что израильская армия убивает людей, пытающихся покинуть медицинский комплекс "Аш-Шифа", убиты более 30 человек."Оккупационная (израильская - ред.) армия осуществила непосредственные и полевые казни многих семей, пытавшихся покинуть больницу "Аш-Шифа", в результате чего более 30 человек были убиты, еще десятки получили ранения", - говорится в заявлении пресс-службы.Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре Аш-Шифа, стремится не навредить гражданским.Позднее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники внутри больницы сообщил, что израильская армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в комплексе "Аш-Шифа".
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу

Правительство Газы: ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть клинику "Аш-Шифа"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что израильская армия убивает людей, пытающихся покинуть медицинский комплекс "Аш-Шифа", убиты более 30 человек.
«
"Оккупационная (израильская - ред.) армия осуществила непосредственные и полевые казни многих семей, пытавшихся покинуть больницу "Аш-Шифа", в результате чего более 30 человек были убиты, еще десятки получили ранения", - говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре Аш-Шифа, стремится не навредить гражданским.
Позднее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники внутри больницы сообщил, что израильская армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в комплексе "Аш-Шифа".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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