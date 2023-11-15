https://ria.ru/20231115/gaza-1909597785.html

В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу

В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу - РИА Новости, 15.11.2023

В Газе заявили, что ЦАХАЛ убил 30 человек, пытающихся покинуть больницу

Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что израильская армия убивает людей, пытающихся покинуть... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:40

2023-11-15T14:40

2023-11-15T14:51

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, утверждает, что израильская армия убивает людей, пытающихся покинуть медицинский комплекс "Аш-Шифа", убиты более 30 человек."Оккупационная (израильская - ред.) армия осуществила непосредственные и полевые казни многих семей, пытавшихся покинуть больницу "Аш-Шифа", в результате чего более 30 человек были убиты, еще десятки получили ранения", - говорится в заявлении пресс-службы.Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре Аш-Шифа, стремится не навредить гражданским.Позднее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники внутри больницы сообщил, что израильская армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в комплексе "Аш-Шифа".

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль