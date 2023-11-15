https://ria.ru/20231115/gaza-1909580286.html

Эксперты рассказали, как события в Газе повлияют на туризм в Египте

Эксперты рассказали, как события в Газе повлияют на туризм в Египте - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперты рассказали, как события в Газе повлияют на туризм в Египте

События в секторе Газа повлияют на турпоток на юге Синайского полуострова в Египте, заявили РИА Новости египетские эксперты в сфере гостеприимства. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:39

2023-11-15T13:39

2023-11-15T13:39

туризм

новости - туризм

египет

синайский полуостров

иордания

туризм

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КАИР, 15 ноя — РИА Новости. События в секторе Газа повлияют на турпоток на юге Синайского полуострова в Египте, заявили РИА Новости египетские эксперты в сфере гостеприимства. "Египет затронет сокращение не только числа израильских путешественников, но и международного туризма в районах на юге Синая, в особенности в Табе и Нувейбе", — отметил глава ассоциации инвесторов Табы и Нувейбы Сами Сулейман. Когда в регионе есть очаги напряженности, отрасли трудно восстановиться. "Это то, что сейчас переживают Иордания, Египет и Ливан", – сказал он. Член ассамблеи палаты туркомпаний Египта Мухаммед аль-Гунди считает, что последние события в секторе Газа отразятся на индустрии гостеприимства не только в Египте, но и на всем Ближнем Востоке. "Безопасность – важный фактор. Даже египетский турист, желающий посетить гору Синай, монастырь Святой Екатерины и другие достопримечательности юга Синайского полуострова, сто раз подумает", – отмечает аль-Гунди. При этом он обратил внимание на то, что в районах Египта, далеких от событий в Газе, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде, Луксоре и Асуане туризм успешно продолжает развиваться. В конце октября два беспилотника упали в египетских городах Таба, который расположен на границе с Израилем, и Нувейба на юге Синая.

https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, синайский полуостров, иордания, туризм