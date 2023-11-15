Эксперты рассказали, как события в Газе повлияют на туризм в Египте
Эксперты: события в секторе Газа сократят число туристов на юге Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
КАИР, 15 ноя — РИА Новости. События в секторе Газа повлияют на турпоток на юге Синайского полуострова в Египте, заявили РИА Новости египетские эксперты в сфере гостеприимства.
"Египет затронет сокращение не только числа израильских путешественников, но и международного туризма в районах на юге Синая, в особенности в Табе и Нувейбе", — отметил глава ассоциации инвесторов Табы и Нувейбы Сами Сулейман. Когда в регионе есть очаги напряженности, отрасли трудно восстановиться. "Это то, что сейчас переживают Иордания, Египет и Ливан", – сказал он.
Член ассамблеи палаты туркомпаний Египта Мухаммед аль-Гунди считает, что последние события в секторе Газа отразятся на индустрии гостеприимства не только в Египте, но и на всем Ближнем Востоке. "Безопасность – важный фактор. Даже египетский турист, желающий посетить гору Синай, монастырь Святой Екатерины и другие достопримечательности юга Синайского полуострова, сто раз подумает", – отмечает аль-Гунди.
При этом он обратил внимание на то, что в районах Египта, далеких от событий в Газе, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде, Луксоре и Асуане туризм успешно продолжает развиваться. В конце октября два беспилотника упали в египетских городах Таба, который расположен на границе с Израилем, и Нувейба на юге Синая.