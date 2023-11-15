В "Хезболле" назвали атаки против США ключом к остановке агрессии в Газе
"Хезболла" обвинила США в причастности к убийствам мирных жителей в секторе Газа
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем назвал ключом к остановке агрессии в секторе Газа атаки против США, обвинив Вашингтон в причастности к убийству мирных жителей анклава, таким образом в интервью испанской газете Mundo он прокомментировал информацию об участившихся атаках формирований из Ирака, Сирии и Йемена.
Пентагон ранее заявил, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.
Как заявил Касем Mundo, на Ближнем Востоке существует альянс "ось сопротивления", в который входят группировки из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Йемена и Палестины. По словам замгенсека "Хезболлах", у этого альянса нет главы и "каждый решает, как внести свой вклад в победу Газы". Он отметил, что в качестве противоположности выступает альянс США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля, который, как утверждает Касем, "поддерживает оккупацию, узаконивает убийства детей и женщин, разрушение больниц и предоставляет Израилю иммунитет для продолжения массовых убийств".
"США поддерживают эти массовые убийства, и именно поэтому атака на США имеет ключевое значение для прекращения агрессии против Газы", - заявил Касем, комментируя слова журналиста по поводу того, что в последнее время различные проиранские вооруженные формирования в таких странах, как Ирак, Сирия или Йемен, присоединились к атакам на США и Израиль. Других подробностей он не привел.