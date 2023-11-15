https://ria.ru/20231115/gaza-1909569817.html

В "Хезболле" назвали атаки против США ключом к остановке агрессии в Газе

В "Хезболле" назвали атаки против США ключом к остановке агрессии в Газе - РИА Новости, 15.11.2023

В "Хезболле" назвали атаки против США ключом к остановке агрессии в Газе

Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем назвал ключом к остановке агрессии в секторе Газа атаки против США, обвинив... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:06

2023-11-15T13:06

2023-11-15T13:06

в мире

сша

ирак

сирия

хезболла

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909083880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69f3539333aaab100fbc209dacccea18.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем назвал ключом к остановке агрессии в секторе Газа атаки против США, обвинив Вашингтон в причастности к убийству мирных жителей анклава, таким образом в интервью испанской газете Mundo он прокомментировал информацию об участившихся атаках формирований из Ирака, Сирии и Йемена. Пентагон ранее заявил, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Как заявил Касем Mundo, на Ближнем Востоке существует альянс "ось сопротивления", в который входят группировки из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Йемена и Палестины. По словам замгенсека "Хезболлах", у этого альянса нет главы и "каждый решает, как внести свой вклад в победу Газы". Он отметил, что в качестве противоположности выступает альянс США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля, который, как утверждает Касем, "поддерживает оккупацию, узаконивает убийства детей и женщин, разрушение больниц и предоставляет Израилю иммунитет для продолжения массовых убийств". "США поддерживают эти массовые убийства, и именно поэтому атака на США имеет ключевое значение для прекращения агрессии против Газы", - заявил Касем, комментируя слова журналиста по поводу того, что в последнее время различные проиранские вооруженные формирования в таких странах, как Ирак, Сирия или Йемен, присоединились к атакам на США и Израиль. Других подробностей он не привел.

https://ria.ru/20231115/izrail-1909531105.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

сша

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак, сирия, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году