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Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест - РИА Новости, 15.11.2023
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10:58 15.11.2023 (обновлено: 10:59 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909534042.html
Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест
Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест - РИА Новости, 15.11.2023
Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест
Призывы Израиля к жителям Газы переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле, заявил посол России в Израиле Анатолий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:58
2023-11-15T10:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
израиль
в мире
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Призывы Израиля к жителям Газы переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "То, что на юге планируют какие-то операции, говорит о том, что безопасных мест в секторе Газа практически не осталось. Призывы руководства, армии обороны Израиля "газовитянам" переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле", - сказал Викторов.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, израиль, в мире, хамас, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов, Израиль, В мире, ХАМАС, Сектор Газа
Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест

Посол РФ: действия ЦАХАЛ противоречат призыву к жителям переместиться на юг Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Призывы Израиля к жителям Газы переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что на юге планируют какие-то операции, говорит о том, что безопасных мест в секторе Газа практически не осталось. Призывы руководства, армии обороны Израиля "газовитянам" переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле", - сказал Викторов.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнатолий ВикторовИзраильВ миреХАМАССектор Газа
 
 
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