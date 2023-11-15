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Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест

Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест - РИА Новости, 15.11.2023

Посол России заявил, что в Газе практически не осталось безопасных мест

Призывы Израиля к жителям Газы переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле, заявил посол России в Израиле Анатолий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:58

2023-11-15T10:58

2023-11-15T10:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

израиль

в мире

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Призывы Израиля к жителям Газы переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "То, что на юге планируют какие-то операции, говорит о том, что безопасных мест в секторе Газа практически не осталось. Призывы руководства, армии обороны Израиля "газовитянам" переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле", - сказал Викторов.

израиль

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, израиль, в мире, хамас, сектор газа