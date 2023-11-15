https://ria.ru/20231115/france-1909695520.html

Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере

Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере - РИА Новости, 15.11.2023

Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере

Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки летом в Нантере, что вызвало длившиеся неделю массовые погромы во Франции, отпустили из тюрьмы... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:12

2023-11-15T21:12

2023-11-15T21:56

в мире

нантер

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365455_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0cde2f99bbc3f81729d325d5b34f6cb8.jpg

ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки летом в Нантере, что вызвало длившиеся неделю массовые погромы во Франции, отпустили из тюрьмы под судебный контроль, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что адвокаты 38-летнего полицейского, который находился под стражей с 29 июня, 9 ноября подали очередное прошение о его освобождении. "Решением от 15 ноября следственные судьи постановили его удовлетворить, полагая, что законные критерии его временного задержания на данной стадии расследования более не соблюдаются", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Нантера. Полицейского поместили под судебный контроль после выплаты залога. Ему запрещено контактировать со свидетелями, появляться в Нантере и носить оружие. Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

нантер

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере