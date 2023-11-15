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Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере
Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере - РИА Новости, 15.11.2023
Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере
Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки летом в Нантере, что вызвало длившиеся неделю массовые погромы во Франции, отпустили из тюрьмы... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:12
2023-11-15T21:12
2023-11-15T21:56
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки летом в Нантере, что вызвало длившиеся неделю массовые погромы во Франции, отпустили из тюрьмы под судебный контроль, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что адвокаты 38-летнего полицейского, который находился под стражей с 29 июня, 9 ноября подали очередное прошение о его освобождении. "Решением от 15 ноября следственные судьи постановили его удовлетворить, полагая, что законные критерии его временного задержания на данной стадии расследования более не соблюдаются", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Нантера. Полицейского поместили под судебный контроль после выплаты залога. Ему запрещено контактировать со свидетелями, появляться в Нантере и носить оружие. Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
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в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере
Во Франции застрелившего подростка полицейского выпустили под судебный контроль
ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости.
Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки летом в Нантере, что вызвало длившиеся неделю массовые погромы во Франции, отпустили из тюрьмы под судебный контроль, сообщил телеканал BFMTV
.
Отмечается, что адвокаты 38-летнего полицейского, который находился под стражей с 29 июня, 9 ноября подали очередное прошение о его освобождении.
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"Решением от 15 ноября следственные судьи постановили его удовлетворить, полагая, что законные критерии его временного задержания на данной стадии расследования более не соблюдаются", - сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру Нантера.
Полицейского поместили под судебный контроль после выплаты залога. Ему запрещено контактировать со свидетелями, появляться в Нантере и носить оружие.
Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
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