https://ria.ru/20231115/forum-1909638036.html

Нижегородский губернатор выступил на форуме China High-Tech Fair в Китае

Нижегородский губернатор выступил на форуме China High-Tech Fair в Китае - РИА Новости, 15.11.2023

Нижегородский губернатор выступил на форуме China High-Tech Fair в Китае

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности к сотрудничеству с китайскими научно-технологическими центрами на пленарном заседании... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:08

2023-11-15T17:08

2023-11-15T17:12

нижегородская область

нижегородская область

китай

гуандун

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности к сотрудничеству с китайскими научно-технологическими центрами на пленарном заседании Международного форума China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства российского региона. Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов. "Китай – один из важнейших партнеров Нижегородской области: в экономике, науке, технологиях, культуре и образовании. Это честь – быть среди ведущих мировых научно-технологических лидеров. Мы, безусловно, заинтересованы в создании трансграничной экосистемы образования и инноваций с ведущими китайскими научно-технологическими центрами", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что Нижегородская область готова стать партнером в сфере исследований, разработки и производства инновационных продуктов, подготовки ведущих инженерных кадров. К примеру, Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) уже сотрудничает с Международным технологическим союзом китайской провинции Гуандун. "Для нас чрезвычайно важно установить новые взаимоотношения с китайскими партнерами. Ключевым проектом образовательной технологической экосистемы региона станет ИТ-кампус "Неймарк", который мы уже строим по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты". "Неймарк" способен создать новое поколение инженеров. Приглашаю ведущие китайские компании принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего. Я также предлагаю участникам форума использовать при развитии производств возможности нашего "Технопарка H2O". Он позволит создать на территории ОЭЗ "Кулибин" исследовательский центр для разработок инновационных решений в области химии", - сказал Никитин. Глава региона обратил внимание на то, что выгодное транспортно-географическое положение делает Нижегородскую область ключевым транспортным узлом страны. В 2023 году открыт участок скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса Нижегородской области. М-12 "Восток" станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Губернатор Нижегородской области также пригласил китайские компании принять участие в международном ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ" и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), которые ежегодно проходят в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903906516.html

нижегородская область

китай

гуандун

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нижегородская область, китай, гуандун, глеб никитин