Нижегородский губернатор выступил на форуме China High-Tech Fair в Китае
Нижегородский губернатор выступил на форуме China High-Tech Fair в Китае
Глеб Никитин на форуме China High-Tech Fair в городе Шэньчжэнь. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности к сотрудничеству с китайскими научно-технологическими центрами на пленарном заседании Международного форума China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов.
"Китай – один из важнейших партнеров Нижегородской области: в экономике, науке, технологиях, культуре и образовании. Это честь – быть среди ведущих мировых научно-технологических лидеров. Мы, безусловно, заинтересованы в создании трансграничной экосистемы образования и инноваций с ведущими китайскими научно-технологическими центрами", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что Нижегородская область готова стать партнером в сфере исследований, разработки и производства инновационных продуктов, подготовки ведущих инженерных кадров. К примеру, Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) уже сотрудничает с Международным технологическим союзом китайской провинции Гуандун.
"Для нас чрезвычайно важно установить новые взаимоотношения с китайскими партнерами. Ключевым проектом образовательной технологической экосистемы региона станет ИТ-кампус "Неймарк", который мы уже строим по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты". "Неймарк" способен создать новое поколение инженеров. Приглашаю ведущие китайские компании принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего. Я также предлагаю участникам форума использовать при развитии производств возможности нашего "Технопарка H2O". Он позволит создать на территории ОЭЗ "Кулибин" исследовательский центр для разработок инновационных решений в области химии", - сказал Никитин.
Глава региона обратил внимание на то, что выгодное транспортно-географическое положение делает Нижегородскую область ключевым транспортным узлом страны. В 2023 году открыт участок скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса Нижегородской области. М-12 "Восток" станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
Губернатор Нижегородской области также пригласил китайские компании принять участие в международном ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ" и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), которые ежегодно проходят в Нижнем Новгороде.