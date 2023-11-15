https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909695348.html

Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией, пишут СМИ

Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023

Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией, пишут СМИ

Правительство Финляндии планирует в четверг закрыть пограничные переходы на границе с Россией, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:09

2023-11-15T21:09

2023-11-15T21:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует в четверг закрыть пограничные переходы на границе с Россией, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники."Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с РФ) в четверг в целях обеспечения национальной безопасности… Пока не известно, существуют ли планы закрыть все или некоторые пограничные переходы на восточной границе", - говорится в сообщении.Ранее в среду финские СМИ сообщили, что ожидавшийся брифинг главы МВД Финляндии Мари Рантанен был отложен ввиду более жестких мер, которые решили принять в кабмине.По данным пограничников Финляндии, ситуация на финско-российской границе изменилась с начала ноября. По их утверждениям, с этого месяца массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.

https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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