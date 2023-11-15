https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html
МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев
МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев - РИА Новости, 15.11.2023
МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев
Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:27
2023-11-15T18:27
2023-11-15T18:45
россия
финляндия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, "отсеиванием мигрантов", - сказала Захарова на брифинге."Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы", - добавила она, отметив, что это может привести к "новым разделительным линиям в Европе".Финляндия может обратиться по волнующему ее вопросу беженцев к РФ, подчеркнула официальный представитель МИД России. "Если у финской стороны есть какие-то озабоченности и есть желание совместно поработать над какой-то темой в целях предотвращения развития всего этого по негативному сценарию, они вполне могут к российской стороне с этими озабоченностями обратиться", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Финляндия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев
МИД: обвинения Финляндией России в отправке беженцев ничем не обоснованы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, "отсеиванием мигрантов", - сказала Захарова на брифинге.
"Хочется надеяться, что в Хельсинки
здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы", - добавила она, отметив, что это может привести к "новым разделительным линиям в Европе".
Финляндия может обратиться по волнующему ее вопросу беженцев к РФ, подчеркнула официальный представитель МИД России. "Если у финской стороны есть какие-то озабоченности и есть желание совместно поработать над какой-то темой в целях предотвращения развития всего этого по негативному сценарию, они вполне могут к российской стороне с этими озабоченностями обратиться", - сказала Захарова.
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией