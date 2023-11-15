https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html

МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев

МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев - РИА Новости, 15.11.2023

МИД назвал дезинформацией обвинения от Финляндии в отправке беженцев

Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:27

2023-11-15T18:27

2023-11-15T18:45

россия

финляндия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, "отсеиванием мигрантов", - сказала Захарова на брифинге."Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы", - добавила она, отметив, что это может привести к "новым разделительным линиям в Европе".Финляндия может обратиться по волнующему ее вопросу беженцев к РФ, подчеркнула официальный представитель МИД России. "Если у финской стороны есть какие-то озабоченности и есть желание совместно поработать над какой-то темой в целях предотвращения развития всего этого по негативному сценарию, они вполне могут к российской стороне с этими озабоченностями обратиться", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html

россия

финляндия

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Кирилл Волков

россия, финляндия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)