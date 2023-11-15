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В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией - РИА Новости, 15.11.2023
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12:33 15.11.2023 (обновлено: 20:47 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией - РИА Новости, 15.11.2023
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией и при необходимости закрыть их, заявил, РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:33
2023-11-15T20:47
россия
финляндия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией и при необходимости закрыть их, заявил, что в Кремле глубоко сожалеют о том, что руководство этой страны выбрало путь дистанцирования от хороших отношений с Россией.&quot;Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений&quot;, — сказал Песков журналистам.Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен. Позже глава кабмина страны Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией и в случае необходимости могут закрыть все пункты пересечения.
https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html
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россия, финляндия, в мире, дмитрий песков
Россия, Финляндия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией

Песков выразил сожаление из-за отказа Финляндии от хороших отношений с Россией

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкКПП на границе Финляндии и России
КПП на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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КПП на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией и при необходимости закрыть их, заявил, что в Кремле глубоко сожалеют о том, что руководство этой страны выбрало путь дистанцирования от хороших отношений с Россией.
«

"Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сказал Песков журналистам.

Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен. Позже глава кабмина страны Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией и в случае необходимости могут закрыть все пункты пересечения.
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