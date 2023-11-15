https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html

В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией

В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией - РИА Новости, 15.11.2023

В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией и при необходимости закрыть их, заявил, РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:33

2023-11-15T12:33

2023-11-15T20:47

россия

финляндия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией и при необходимости закрыть их, заявил, что в Кремле глубоко сожалеют о том, что руководство этой страны выбрало путь дистанцирования от хороших отношений с Россией."Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сказал Песков журналистам.Министерство внутренних дел Финляндии готовит законодательные предложения по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила ранее глава МВД Мари Рантанен. Позже глава кабмина страны Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией и в случае необходимости могут закрыть все пункты пересечения.

https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html

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финляндия

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Ольга Фомченкова

россия, финляндия, в мире, дмитрий песков