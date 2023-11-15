Рейтинг@Mail.ru
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал" - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/finansovaya_gramotnost-1909563247.html
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал" - РИА Новости, 15.11.2023
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:40
2023-11-15T12:40
псб (банк псб)
форум
экономика
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ. "Проведение форума "Просто капитал" уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России. Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия". Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.
https://ria.ru/20231110/kadrovyy_rezerv-1908777850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), форум, экономика, инвестиции
ПСБ (Банк ПСБ), Форум, Экономика, Инвестиции

ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк.
Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ.
"Проведение форума "Просто капитал" уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ
10 ноября, 20:55
Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.
Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия".
Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ФорумЭкономикаИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала