https://ria.ru/20231115/finansovaya_gramotnost-1909563247.html
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал" - РИА Новости, 15.11.2023
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:40
2023-11-15T12:40
2023-11-15T12:40
псб (банк псб)
форум
экономика
инвестиции
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк. Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ. "Проведение форума "Просто капитал" уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России. Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия". Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.
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псб (банк псб), форум, экономика, инвестиции
ПСБ (Банк ПСБ), Форум, Экономика, Инвестиции
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности "Просто капитал" состоится 22 ноября при поддержке ПСБ, сообщает банк.
Форум состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры. Отдельной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ
.
"Проведение форума "Просто капитал" уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
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Слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума "Просто капитал", в ходе которых можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ
и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.
Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки "Россия".
Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих, уточнили в банке.