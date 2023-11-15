https://ria.ru/20231115/eydzhizm-1909548540.html

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения - РИА Новости, 15.11.2023

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.

2023-11-15T12:00

2023-11-15T12:00

2023-11-15T14:48

правда тела

старость

долголетие

здоровье

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"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон. audio/mpeg

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон. audio/mpeg

Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие". 2:30 как менялось отношение к старости 4:40 из чего складывается долголетие 7:10 сфера услуг для тех, "кому за…" 10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет" 12:50 как связаны активность и авторитет 18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг" 21:00 что помогает ментальному долголетию 24:30 почему важно убираться дома 28:40 что делать, если ничего не хочешьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старость, долголетие, здоровье, аудио