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"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения - РИА Новости, 15.11.2023
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12:00 15.11.2023 (обновлено: 14:48 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/eydzhizm-1909548540.html
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения - РИА Новости, 15.11.2023
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.
2023-11-15T12:00
2023-11-15T14:48
правда тела
старость
долголетие
здоровье
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"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.
audio/mpeg
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие". 2:30 как менялось отношение к старости 4:40 из чего складывается долголетие 7:10 сфера услуг для тех, "кому за…" 10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет" 12:50 как связаны активность и авторитет 18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг" 21:00 что помогает ментальному долголетию 24:30 почему важно убираться дома 28:40 что делать, если ничего не хочешьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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старость, долголетие, здоровье, аудио
Правда тела, Старость, долголетие, Здоровье
Правда тела

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

Правда тела
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.
Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".
2:30 как менялось отношение к старости
4:40 из чего складывается долголетие
7:10 сфера услуг для тех, "кому за…"
10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет"
12:50 как связаны активность и авторитет
18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг"
21:00 что помогает ментальному долголетию
24:30 почему важно убираться дома
28:40 что делать, если ничего не хочешь
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаСтаростьдолголетиеЗдоровье
 
 
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