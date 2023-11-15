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В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России - РИА Новости, 15.11.2023
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:07
2023-11-15T10:07
2023-11-15T11:00
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой приводит Politico."Не в их (Венгрии. — Прим. ред.) интересах продолжать эту зависимость", — сказала она.Кроме того, Симсон выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.Накануне Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС "Пакш-2", в соответствии с которым подключить новые энергоблоки к сети планируется в начале 2030-х годов.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта. Сейчас там вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а после ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков эта доля удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивали в Будапеште.В середине октября на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как заявил тогда глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют европейские санкции. Эта встреча вызвала возмущение на Западе.Путин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, кадри симсон, владимир путин, петер сийярто, аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Кадри Симсон, Владимир Путин, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Евросоюз, Санкции в отношении России
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
Еврокомиссар призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой приводит Politico
.
"Не в их (Венгрии. — Прим. ред.) интересах продолжать эту зависимость", — сказала она.
Кроме того, Симсон выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.
Накануне Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС "Пакш-2", в соответствии с которым подключить новые энергоблоки к сети планируется в начале 2030-х годов.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта. Сейчас там вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а после ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков эта доля удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивали в Будапеште.
В середине октября на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как заявил тогда глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют европейские санкции. Эта встреча вызвала возмущение на Западе.
Путин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.
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