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В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России - РИА Новости, 15.11.2023
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10:07 15.11.2023 (обновлено: 11:00 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/es-1909522894.html
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России - РИА Новости, 15.11.2023
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:07
2023-11-15T11:00
в мире
венгрия
россия
будапешт
кадри симсон
владимир путин
петер сийярто
аэс "пакш"
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой приводит Politico."Не в их (Венгрии. — Прим. ред.) интересах продолжать эту зависимость", — сказала она.Кроме того, Симсон выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.Накануне Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС "Пакш-2", в соответствии с которым подключить новые энергоблоки к сети планируется в начале 2030-х годов.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта. Сейчас там вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а после ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков эта доля удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивали в Будапеште.В середине октября на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как заявил тогда глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют европейские санкции. Эта встреча вызвала возмущение на Западе.Путин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, кадри симсон, владимир путин, петер сийярто, аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Кадри Симсон, Владимир Путин, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Евросоюз, Санкции в отношении России
В ЕС выдвинули требование к Венгрии из-за России

Еврокомиссар призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, слова которой приводит Politico.
"Не в их (Венгрии. — Прим. ред.) интересах продолжать эту зависимость", — сказала она.
Кроме того, Симсон выразила сожаление по поводу достигнутой Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.
Накануне Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС "Пакш-2", в соответствии с которым подключить новые энергоблоки к сети планируется в начале 2030-х годов.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта. Сейчас там вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а после ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков эта доля удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивали в Будапеште.
В середине октября на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как заявил тогда глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют европейские санкции. Эта встреча вызвала возмущение на Западе.
Путин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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В миреВенгрияРоссияБудапештКадри СимсонВладимир ПутинПетер СийяртоАЭС "Пакш"ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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