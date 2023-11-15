https://ria.ru/20231115/ekspozitsiya-1909620713.html
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show - РИА Новости, 15.11.2023
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
Более десяти российских компаний представили на открывшейся 15 ноября в Дубае 25-й международной выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:00
2023-11-15T16:00
2023-11-15T16:26
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более десяти российских компаний представили на открывшейся 15 ноября в Дубае 25-й международной выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023 под брендом Made in Russia свои решения в области устойчивого развития, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."15 ноября в Дубае, ОАЭ, стартовала 25-я международная выставка WETEX & Dubai Solar Show 2023. На выставке под брендом Made in Russia свои решения в области устойчивого развития представляют 14 российских предприятий", - говорится в сообщении.В частности, на российской национальной экспозиции посетители выставки могут увидеть передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставки новых источников электроэнергии.Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа с таргетированными переговорами с потенциальными иностранными партнерами.Компании принимают участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
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российский экспортный центр (рэц), дубай, оаэ, технологии, выставки, экспорт, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Дубай, ОАЭ, Технологии, Выставки, Экспорт, Экономика