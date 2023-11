https://ria.ru/20231115/eksportery-1909668214.html

Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские производители продуктов питания провели на выставке Food & Hotel China более 300 переговоров с потенциалом более 46,7 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."50 российских компаний приняли участие в Шанхайской международной выставке продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023", которая проходила 8-10 ноября. За время выставки производители провели более 300 переговоров. Их экспортный потенциал оценивается в 46,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Компании при поддержке Российского экспортного центра представили свою продукцию на коллективном стенде под брендом Made in Russia. Для участников стенда РЭЦ организовал деловые переговоры с 45 заинтересованными байерами - представителями китайских дистрибьюторов, ритейлеров, деловых ассоциаций, а также логистических компаний и банков.Так, например, российские компании обсудили перспективы сотрудничества с контрагентами из Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания, Китайской ассоциации хлебопекарной и кондитерской промышленности, Китайской мясной ассоциации, Трансграничной ассоциации электронной коммерции зоны экономического и технологического развития Хуайань и других организаций.Стенд Made in Russia посетили представители сети супермаркетов здорового питания Guo Shu Hao, ведущего маркетплейса JD.com и Синьцзянского делового блока - крупной отраслевой ассоциации. Они оценили российские товары и провели встречи с компаниями, в ходе которых обсудили возможности поставок российской продукции в Китай.Участники стенда Made in Russia также дали видео-интервью популярному в Китае маркетплейсу Efoodline, что позволит компаниям повысить свою узнаваемость среди покупателей площадки.Напомним, на FHC под брендом Made in Russia участвовали производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков.Российские производители могут найти партнеров за рубежом, представив свою продукцию на коллективной экспозиции Made in Russia на международных выставках при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия, а также подобрать мероприятия можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

