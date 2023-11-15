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Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн - РИА Новости, 15.11.2023
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18:37 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/eksportery-1909668214.html
Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн
Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн - РИА Новости, 15.11.2023
Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн
Российские производители продуктов питания провели на выставке Food & Hotel China более 300 переговоров с потенциалом более 46,7 миллиона долларов, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:37
2023-11-15T18:37
экономика
россия
китай
выставки
потенциал
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские производители продуктов питания провели на выставке Food &amp; Hotel China более 300 переговоров с потенциалом более 46,7 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."50 российских компаний приняли участие в Шанхайской международной выставке продуктов питания "Food &amp; Hotel China (FHC) 2023", которая проходила 8-10 ноября. За время выставки производители провели более 300 переговоров. Их экспортный потенциал оценивается в 46,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Компании при поддержке Российского экспортного центра представили свою продукцию на коллективном стенде под брендом Made in Russia. Для участников стенда РЭЦ организовал деловые переговоры с 45 заинтересованными байерами - представителями китайских дистрибьюторов, ритейлеров, деловых ассоциаций, а также логистических компаний и банков.Так, например, российские компании обсудили перспективы сотрудничества с контрагентами из Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания, Китайской ассоциации хлебопекарной и кондитерской промышленности, Китайской мясной ассоциации, Трансграничной ассоциации электронной коммерции зоны экономического и технологического развития Хуайань и других организаций.Стенд Made in Russia посетили представители сети супермаркетов здорового питания Guo Shu Hao, ведущего маркетплейса JD.com и Синьцзянского делового блока - крупной отраслевой ассоциации. Они оценили российские товары и провели встречи с компаниями, в ходе которых обсудили возможности поставок российской продукции в Китай.Участники стенда Made in Russia также дали видео-интервью популярному в Китае маркетплейсу Efoodline, что позволит компаниям повысить свою узнаваемость среди покупателей площадки.Напомним, на FHC под брендом Made in Russia участвовали производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков.Российские производители могут найти партнеров за рубежом, представив свою продукцию на коллективной экспозиции Made in Russia на международных выставках при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия, а также подобрать мероприятия можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, россия, китай, выставки, потенциал, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Выставки, потенциал, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Потенциал встреч экспортеров из РФ на Food & Hotel China составил $46,7 млн

© Фото : Российский экспортный центр / ВконтактеСтенд Made in Russia на Шанхайской международной выставке продуктов питания Food & Hotel China
Стенд Made in Russia на Шанхайской международной выставке продуктов питания Food & Hotel China - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Российский экспортный центр / Вконтакте
Стенд Made in Russia на Шанхайской международной выставке продуктов питания Food & Hotel China
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские производители продуктов питания провели на выставке Food & Hotel China более 300 переговоров с потенциалом более 46,7 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"50 российских компаний приняли участие в Шанхайской международной выставке продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023", которая проходила 8-10 ноября. За время выставки производители провели более 300 переговоров. Их экспортный потенциал оценивается в 46,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Компании при поддержке Российского экспортного центра представили свою продукцию на коллективном стенде под брендом Made in Russia. Для участников стенда РЭЦ организовал деловые переговоры с 45 заинтересованными байерами - представителями китайских дистрибьюторов, ритейлеров, деловых ассоциаций, а также логистических компаний и банков.
Так, например, российские компании обсудили перспективы сотрудничества с контрагентами из Китайской торгово-промышленной палаты по экспорту и импорту продуктов питания, Китайской ассоциации хлебопекарной и кондитерской промышленности, Китайской мясной ассоциации, Трансграничной ассоциации электронной коммерции зоны экономического и технологического развития Хуайань и других организаций.
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Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
Вчера, 16:00
Стенд Made in Russia посетили представители сети супермаркетов здорового питания Guo Shu Hao, ведущего маркетплейса JD.com и Синьцзянского делового блока - крупной отраслевой ассоциации. Они оценили российские товары и провели встречи с компаниями, в ходе которых обсудили возможности поставок российской продукции в Китай.
Участники стенда Made in Russia также дали видео-интервью популярному в Китае маркетплейсу Efoodline, что позволит компаниям повысить свою узнаваемость среди покупателей площадки.
Напомним, на FHC под брендом Made in Russia участвовали производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков.
Российские производители могут найти партнеров за рубежом, представив свою продукцию на коллективной экспозиции Made in Russia на международных выставках при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия, а также подобрать мероприятия можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияКитайВыставкипотенциалРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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