https://ria.ru/20231115/ekonomiya-1909701300.html
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ
Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:04
2023-11-15T22:04
2023-11-15T22:04
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные исследования Национального банка Украины. Данные о сроках проведения исследования, количестве респондентов и статистической погрешности не публикуются. "За два года в Украине количество бедных выросло вдвое... В 2021 на питании экономили 12,2% украинцев, в 2022 - 19,9%, а в 2023 - уже 26,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом исследование показало также, что возросла доля граждан, способных позволить себе любые покупки: она увеличилась с 0,5% опрошенных до 1,7%.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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украина, в мире
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ
Страна.ua: число украинцев, экономящих на продуктах, за два года выросло вдвое
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные исследования Национального банка Украины.
Данные о сроках проведения исследования, количестве респондентов и статистической погрешности не публикуются.
"За два года в Украине количество бедных выросло вдвое... В 2021 на питании экономили 12,2% украинцев, в 2022 - 19,9%, а в 2023 - уже 26,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
При этом исследование показало также, что возросла доля граждан, способных позволить себе любые покупки: она увеличилась с 0,5% опрошенных до 1,7%.
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