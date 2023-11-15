Рейтинг@Mail.ru
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ekonomiya-1909701300.html
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ
Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:04
2023-11-15T22:04
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные исследования Национального банка Украины. Данные о сроках проведения исследования, количестве респондентов и статистической погрешности не публикуются. "За два года в Украине количество бедных выросло вдвое... В 2021 на питании экономили 12,2% украинцев, в 2022 - 19,9%, а в 2023 - уже 26,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом исследование показало также, что возросла доля граждан, способных позволить себе любые покупки: она увеличилась с 0,5% опрошенных до 1,7%.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
Число граждан Украины, экономящих на продуктах, выросло вдвое, пишут СМИ

Страна.ua: число украинцев, экономящих на продуктах, за два года выросло вдвое

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество граждан Украины, вынужденных экономить на продуктах питания, за два года выросло вдвое, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные исследования Национального банка Украины.
Данные о сроках проведения исследования, количестве респондентов и статистической погрешности не публикуются.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00
"За два года в Украине количество бедных выросло вдвое... В 2021 на питании экономили 12,2% украинцев, в 2022 - 19,9%, а в 2023 - уже 26,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
При этом исследование показало также, что возросла доля граждан, способных позволить себе любые покупки: она увеличилась с 0,5% опрошенных до 1,7%.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала