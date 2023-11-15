https://ria.ru/20231115/ekonomika-1909591942.html

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС

Европейская комиссия в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП в странах Евросоюза в 2023 году до 0,6% с 0,8% в летнем... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:22

2023-11-15T14:22

2023-11-15T14:22

экономика

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП в странах Евросоюза в 2023 году до 0,6% с 0,8% в летнем прогнозе, а в 2024 году - до 1,3% с 1,4%, соответственно, говорится в пресс-релизе ЕК. "В целом, в соответствии с осенним прогнозом, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 0,6% как в ЕС, так и в зоне евро, что на 0,2 процентного пункта ниже летнего прогноза Еврокомиссии… В 2024 году рост ВВП ЕС ожидается на уровне 1,3%. Это также пересмотр в сторону понижения - на 0,1 процентного пункта по сравнению с летним прогнозом", - указывается в документе. Сообщается, что в 2025 году на фоне снижения инфляции ожидается, что рост ВВП ЕС ускорится до 1,7%.

https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html

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экономика, евросоюз, еврокомиссия, в мире