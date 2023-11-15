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Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов - РИА Новости, 15.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:19 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ekologiya-1909641353.html
Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов
Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов - РИА Новости, 15.11.2023
Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов
Калужская область, несмотря на развитую промышленность, является одним из самых экологически чистых регионов в Европейской части России, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:19
2023-11-15T17:19
калужская область
калужская область
россия
калуга
евгений петров (писатель)
владислав шапша
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КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область, несмотря на развитую промышленность, является одним из самых экологически чистых регионов в Европейской части России, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, в среду в Калуге стартовал второй форум недропользователей ЦФО, на котором руководители федеральных и региональных органов власти, представители профильных компаний, научного сообщества и эксперты в течение двух дней будут обсуждать дальнейшие тенденции развития отечественной отрасли недропользования. Приветствуя гостей и участников форума, губернатор Владислав Шапша отметил, что Калужская область является одним из самых исследованных субъектов центральной России: в промышленную разработку в регионе вовлечено 55 месторождений, в прошлом году объём добычи общераспространённых полезных ископаемых составил 12,5 миллиона кубометров. "Благодаря тесному взаимодействию областного правительства с региональным Союзом недропользователей, главами муниципалитетов, общественностью и учеными, наша область на протяжении нескольких лет является одним из наиболее чистых регионов Европейской части России", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что в целях сохранения животного и растительного мира в прошлом году в области было высажено два миллиона деревьев. Внедряется раздельный сбор отходов и повышается экологическая культура населения. По словам Владислава Шапши, Калужская область на протяжении многих лет свои усилия направляла на развитие промышленности. "Более 116 крупных предприятий было построено в течение 15 лет, триллион рублей инвестиций. Конечно, всё это требует аккуратного, рачительного отношения к природе и недрам. Мы стараемся это делать максимально эффективно, с минимальными потерями для природы и восстановлением того, что было когда-то использовано", – акцентировал глава Калужской области. Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров поблагодарил губернатора за особое внимание к решению проблем недропользования, подчеркнув, что по оценке специалистов, Калужская область занимает одну из лидирующих позиций в ЦФО в данной сфере.
https://ria.ru/20231101/selkhozproduktsiya-1906809674.html
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калужская область, россия, калуга, евгений петров (писатель), владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Калуга, Евгений Петров (писатель), Владислав Шапша
Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов

Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область, несмотря на развитую промышленность, является одним из самых экологически чистых регионов в Европейской части России, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, в среду в Калуге стартовал второй форум недропользователей ЦФО, на котором руководители федеральных и региональных органов власти, представители профильных компаний, научного сообщества и эксперты в течение двух дней будут обсуждать дальнейшие тенденции развития отечественной отрасли недропользования.
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Приветствуя гостей и участников форума, губернатор Владислав Шапша отметил, что Калужская область является одним из самых исследованных субъектов центральной России: в промышленную разработку в регионе вовлечено 55 месторождений, в прошлом году объём добычи общераспространённых полезных ископаемых составил 12,5 миллиона кубометров.
"Благодаря тесному взаимодействию областного правительства с региональным Союзом недропользователей, главами муниципалитетов, общественностью и учеными, наша область на протяжении нескольких лет является одним из наиболее чистых регионов Европейской части России", - сказал губернатор.
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Он подчеркнул, что в целях сохранения животного и растительного мира в прошлом году в области было высажено два миллиона деревьев. Внедряется раздельный сбор отходов и повышается экологическая культура населения.
По словам Владислава Шапши, Калужская область на протяжении многих лет свои усилия направляла на развитие промышленности. "Более 116 крупных предприятий было построено в течение 15 лет, триллион рублей инвестиций. Конечно, всё это требует аккуратного, рачительного отношения к природе и недрам. Мы стараемся это делать максимально эффективно, с минимальными потерями для природы и восстановлением того, что было когда-то использовано", – акцентировал глава Калужской области.
Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров поблагодарил губернатора за особое внимание к решению проблем недропользования, подчеркнув, что по оценке специалистов, Калужская область занимает одну из лидирующих позиций в ЦФО в данной сфере.
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Калужская областьКалужская областьРоссияКалугаЕвгений Петров (писатель)Владислав Шапша
 
 
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