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Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.11.2023
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14:27 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/dtp-1909593962.html
Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.11.2023
Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:27
2023-11-15T14:27
происшествия
ростов
неклиновский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона. Авария произошла в 8.20 мск среды на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица". По предварительным данным, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон. "В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
ростов
неклиновский район
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происшествия, ростов, неклиновский район, ростовская область
Происшествия, Ростов, Неклиновский район, Ростовская область
Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали девять человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ГИБДД
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 8.20 мск среды на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица".
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По предварительным данным, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон.
"В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется", - сказал представитель ведомства.
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ПроисшествияРостовНеклиновский районРостовская область
 
 
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