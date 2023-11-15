https://ria.ru/20231115/dtp-1909593962.html

Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.11.2023

Под Ростовом микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:27

2023-11-15T14:27

2023-11-15T14:27

происшествия

ростов

неклиновский район

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона. Авария произошла в 8.20 мск среды на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица". По предварительным данным, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон. "В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ростов

неклиновский район

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов, неклиновский район, ростовская область