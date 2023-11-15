https://ria.ru/20231115/drony-1909512670.html
Индийская компания начнет сборку российских дронов
Индийская компания начнет сборку российских дронов - РИА Новости, 15.11.2023
Индийская компания начнет сборку российских дронов
Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:10
2023-11-15T09:10
2023-11-15T09:10
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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года, сообщил журналистам руководитель компании Ракеш Гоел. Компании из РФ и Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2023 подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства. Отмечалось, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Гоел со своей стороны заявил, что сборка российских дронов начнется в марте 2024 года. "Мы планируем использовать существующую инфраструктуру… Дополнительные инвестиции, их не так уж и много, составят менее 10 миллионов долларов", - рассказал он. Российские БАС будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Гендиректор индийской компании отметил, что благодаря такому сотрудничеству с "Транспортом будущего" городская мобильность и грузовая логистика Индия выйдут на новый уровень. "Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития", - подытожил Гоел.
https://ria.ru/20231114/bpla-1909396513.html
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экономика, технологии, индия, россия, бпла
Экономика, Технологии, Индия, Россия, БПЛА
Индийская компания начнет сборку российских дронов
Индийская компания Sasaa Electronics начнет сборку дронов РФ в марте 2024 года