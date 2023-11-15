https://ria.ru/20231115/donbass-1909643342.html

В ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой и сердцем, заявил Путин

В ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой и сердцем, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023

В ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой и сердцем, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:27

2023-11-15T17:27

2023-11-15T18:02

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человека."Люди крепкие - душой, сердцем, характером, и они в значительной степени многим из нас показали пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного нам результата", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Также Путин рассказал, что в выборах в новых регионах его поразило то, что люди, несмотря на обстрелы, выстроились в очередь, чтобы проголосовать."Я, когда смотрел за тем, что происходило, не скрою, я уже об этом как-то сказал, не грех повторить ещё раз. Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился – тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные", - добавил глава России.

https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, россия, владимир путин, цик рф