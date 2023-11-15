Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Горловке и Гольмовскому
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 8.30 до 10.10 украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка и семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших городов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.