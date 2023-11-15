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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/donbass-1909533835.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:54
2023-11-15T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
гольмовский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 8.30 до 10.10 украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка и семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших городов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк
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происшествия, горловка, донецк, гольмовский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Гольмовский, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Горловке и Гольмовскому

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 8.30 до 10.10 украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка и семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших городов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкГольмовскийВооруженные силы Украины
 
 
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