https://ria.ru/20231115/donbass-1909533835.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 15.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:54

2023-11-15T10:54

2023-11-15T10:54

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

гольмовский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 8.30 до 10.10 украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка и семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших городов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

горловка

донецк

гольмовский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, гольмовский, вооруженные силы украины