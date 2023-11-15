Рейтинг@Mail.ru
Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/deti-1909663592.html
Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду
Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду
Голосование по проекту резолюции Мальты, сфокусированной на проблеме защиты детей в секторе Газа, пройдет в СБ ООН в среду, сообщила журналистам постпред Мальты РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:17
2023-11-15T18:17
в мире
мальта
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909304605_0:16:3069:1742_1920x0_80_0_0_98898a775bad1c03d23beade93a6b2b2.jpg
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Мальты, сфокусированной на проблеме защиты детей в секторе Газа, пройдет в СБ ООН в среду, сообщила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер. "Мы еще не решили по конкретному времени проведения голосования. Но сегодня", - сказала Фрейзер. Проект требует от сторон соблюдения обязательств в рамках международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей. Текст также призывает к объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа на достаточное число дней. В проекте содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками. Согласно проекту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909304605_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e28daac75593be2f8ad43a5af9eaf61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мальта, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, совет безопасности оон
В мире, Мальта, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Совет Безопасности ООН
Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду

Голосование по проекту резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду

© AP Photo / Dr. Marawan Abu SaadaПалестинские дети в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа
Палестинские дети в больнице Аш-Шифа в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Dr. Marawan Abu Saada
Палестинские дети в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Мальты, сфокусированной на проблеме защиты детей в секторе Газа, пройдет в СБ ООН в среду, сообщила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер.
"Мы еще не решили по конкретному времени проведения голосования. Но сегодня", - сказала Фрейзер.
Проект требует от сторон соблюдения обязательств в рамках международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей. Текст также призывает к объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа на достаточное число дней. В проекте содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.
Согласно проекту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
 
В миреМальтаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала