https://ria.ru/20231115/deti-1909663592.html

Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду

Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду - РИА Новости, 15.11.2023

Голосование по резолюции о защите детей в Газе пройдет в СБ ООН в среду

Голосование по проекту резолюции Мальты, сфокусированной на проблеме защиты детей в секторе Газа, пройдет в СБ ООН в среду, сообщила журналистам постпред Мальты РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:17

2023-11-15T18:17

2023-11-15T18:17

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ООН, 15 ноя - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Мальты, сфокусированной на проблеме защиты детей в секторе Газа, пройдет в СБ ООН в среду, сообщила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер. "Мы еще не решили по конкретному времени проведения голосования. Но сегодня", - сказала Фрейзер. Проект требует от сторон соблюдения обязательств в рамках международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей. Текст также призывает к объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа на достаточное число дней. В проекте содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками. Согласно проекту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, мальта, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, совет безопасности оон