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RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей - РИА Новости, 15.11.2023
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12:58 15.11.2023 (обновлено: 13:00 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dengi-1909567032.html
RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей
RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей - РИА Новости, 15.11.2023
RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей
Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщил источник RT в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:58
2023-11-15T13:00
павел деревянко
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщил источник RT в правоохранительных органах."Заявление на него и на его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора", — говорится в материале.Источник отметил, что сроки возврата вышли, но деньги Деревянко так и не вернул.МВД проводит проверку. RT сообщил, что заявитель отказался комментировать ситуацию
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павел деревянко, россия
Павел Деревянко, Россия
RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей

RT: актера Деревянко обвинили в мошенничестве на миллион рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко
Актер Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Деревянко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщил источник RT в правоохранительных органах.
"Заявление на него и на его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора", — говорится в материале.
Источник отметил, что сроки возврата вышли, но деньги Деревянко так и не вернул.
МВД проводит проверку. RT сообщил, что заявитель отказался комментировать ситуацию
 
Павел ДеревянкоРоссия
 
 
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