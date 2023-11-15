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RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей

RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей - РИА Новости, 15.11.2023

RT: Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей

Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщил источник RT в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:58

2023-11-15T12:58

2023-11-15T13:00

павел деревянко

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщил источник RT в правоохранительных органах."Заявление на него и на его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора", — говорится в материале.Источник отметил, что сроки возврата вышли, но деньги Деревянко так и не вернул.МВД проводит проверку. RT сообщил, что заявитель отказался комментировать ситуацию

россия

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2023

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павел деревянко, россия