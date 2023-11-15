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День рождения Деда Мороза отметят в парках Подмосковья 18 ноября - РИА Новости, 15.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:56 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/den_rozhdeniya_deda_moroza-1909619788.html
День рождения Деда Мороза отметят в парках Подмосковья 18 ноября
День рождения Деда Мороза отметят в парках Подмосковья 18 ноября - РИА Новости, 15.11.2023
День рождения Деда Мороза отметят в парках Подмосковья 18 ноября
Жителей Московской области приглашают отметить день рождения Деда Мороза 18 ноября, мероприятия пройдут почти в 60 парках культуры и отдыха региона, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:56
2023-11-15T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дед мороз
общество
парки
министерство культуры московской области
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Жителей Московской области приглашают отметить день рождения Деда Мороза 18 ноября, мероприятия пройдут почти в 60 парках культуры и отдыха региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Для посетителей будут организованы интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и много других интересных активностей. Например, в парке "Мира" в Мытищах гостей ждут анимационная программа "Зимовята", акробатическое шоу "Зимняя сказка" и мастер-класс "Рождественские календари". В парке "Пехорка" Балашихи можно будет увидеть резиденцию Деда Мороза, посетить тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной. В коломенском парке "Дубки" пройдет благотворительная акция "Сюрприз к Новому году". Также можно будет поучаствовать в игровой программе "Взятие снежного городка" или анимационной программе с зимними персонажами и Дедом Морозом. Парк 30-летия Победы Орехово-Зуева приглашает на театрализованную программу "Однажды в сказке", мастер-классы "Снегирь" и "Фетровые истории. Сказка для Дедушки Мороза", детский квест "Морозные истории". В ступинском парке имени Н. Островского будет организовано подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса "Поймай меня в объектив камеры". В парке "Крестов брод" Шатуры состоится телемост с Дедом Морозом, новогоднее караоке, а также будут работать локации с горячими напитками и имбирными пряниками. В парке культуры и отдыха "Победа" Талдомского округа гостей будут ждать "Философия гнома Зимушкина" – общение-викторина со сказочными персонажами, мастер-класс по созданию гирлянд "Открытая мастерская", детская программа "Веселый снеговик". В центральном городском парке Истры состоятся видеоконкурс "Лучшее поздравление Деду Морозу" и "Фотосессия с зимними персонажами". Как отметили в пресс-службе, официальный день рождения Деда Мороза впервые был отпразднован 18 ноября 2005 года. Дату выбирали дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.
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московская область (подмосковье), дед мороз, общество, парки, министерство культуры московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз, Общество, Парки, Министерство культуры Московской области

День рождения Деда Мороза отметят в парках Подмосковья 18 ноября

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДед Мороз на праздновании своего дня рождения
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дед Мороз на праздновании своего дня рождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Жителей Московской области приглашают отметить день рождения Деда Мороза 18 ноября, мероприятия пройдут почти в 60 парках культуры и отдыха региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Для посетителей будут организованы интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и много других интересных активностей.
Например, в парке "Мира" в Мытищах гостей ждут анимационная программа "Зимовята", акробатическое шоу "Зимняя сказка" и мастер-класс "Рождественские календари". В парке "Пехорка" Балашихи можно будет увидеть резиденцию Деда Мороза, посетить тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной.
В коломенском парке "Дубки" пройдет благотворительная акция "Сюрприз к Новому году". Также можно будет поучаствовать в игровой программе "Взятие снежного городка" или анимационной программе с зимними персонажами и Дедом Морозом.
Парк 30-летия Победы Орехово-Зуева приглашает на театрализованную программу "Однажды в сказке", мастер-классы "Снегирь" и "Фетровые истории. Сказка для Дедушки Мороза", детский квест "Морозные истории".
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В ступинском парке имени Н. Островского будет организовано подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса "Поймай меня в объектив камеры". В парке "Крестов брод" Шатуры состоится телемост с Дедом Морозом, новогоднее караоке, а также будут работать локации с горячими напитками и имбирными пряниками.
В парке культуры и отдыха "Победа" Талдомского округа гостей будут ждать "Философия гнома Зимушкина" – общение-викторина со сказочными персонажами, мастер-класс по созданию гирлянд "Открытая мастерская", детская программа "Веселый снеговик". В центральном городском парке Истры состоятся видеоконкурс "Лучшее поздравление Деду Морозу" и "Фотосессия с зимними персонажами".
Как отметили в пресс-службе, официальный день рождения Деда Мороза впервые был отпразднован 18 ноября 2005 года. Дату выбирали дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге Вологодской области, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дед МорозОбществоПаркиМинистерство культуры Московской области
 
 
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