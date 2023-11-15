https://ria.ru/20231115/delo-1909629218.html

На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий

На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 15.11.2023

На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий

Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:30

2023-11-15T16:30

2023-11-15T16:30

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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который изготовил документацию на благоустройство стелы-пано "Радость труда", ограничивающую конкуренцию среди компаний, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. Ранее в отношении главы профильного департамента было возбуждено уголовное дело по той же статье за изготовление подложных документов. Они касались инцидента с падением дерева в ноябре 2022 года, в результате которого скончался мужчина. По документам дерево являлось сухостоем, вырубка которого была поручена компании "Зеленстрой". Действия подозреваемого позволили бы привлечь к уголовной ответственности сотрудников "Зеленстроя" и избежать уголовной ответственности сотрудников администрации. Подозреваемый отправлен под домашний арест. Еще один эпизод касается изготовления чиновником сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей, который предполагал благоустройство территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемый оформил документацию с условиями, заведомо ограничивающими конкуренцию и подготовленными для конкретного поставщика. "По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы от трех до десяти лет.

https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html

https://ria.ru/20231108/arest-1908184261.html

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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия