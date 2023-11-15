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На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 15.11.2023
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16:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/delo-1909629218.html
На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий
На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 15.11.2023
На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий
Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:30
2023-11-15T16:30
происшествия
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который изготовил документацию на благоустройство стелы-пано "Радость труда", ограничивающую конкуренцию среди компаний, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. Ранее в отношении главы профильного департамента было возбуждено уголовное дело по той же статье за изготовление подложных документов. Они касались инцидента с падением дерева в ноябре 2022 года, в результате которого скончался мужчина. По документам дерево являлось сухостоем, вырубка которого была поручена компании "Зеленстрой". Действия подозреваемого позволили бы привлечь к уголовной ответственности сотрудников "Зеленстроя" и избежать уголовной ответственности сотрудников администрации. Подозреваемый отправлен под домашний арест. Еще один эпизод касается изготовления чиновником сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей, который предполагал благоустройство территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемый оформил документацию с условиями, заведомо ограничивающими конкуренцию и подготовленными для конкретного поставщика. "По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы от трех до десяти лет.
https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий

На главу горхозяйства в Тольятти завели уголовное дело о превышении полномочий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который изготовил документацию на благоустройство стелы-пано "Радость труда", ограничивающую конкуренцию среди компаний, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.
Ранее в отношении главы профильного департамента было возбуждено уголовное дело по той же статье за изготовление подложных документов. Они касались инцидента с падением дерева в ноябре 2022 года, в результате которого скончался мужчина. По документам дерево являлось сухостоем, вырубка которого была поручена компании "Зеленстрой". Действия подозреваемого позволили бы привлечь к уголовной ответственности сотрудников "Зеленстроя" и избежать уголовной ответственности сотрудников администрации. Подозреваемый отправлен под домашний арест.
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
14 ноября, 21:29
Еще один эпизод касается изготовления чиновником сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей, который предполагал благоустройство территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемый оформил документацию с условиями, заведомо ограничивающими конкуренцию и подготовленными для конкретного поставщика.
"По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.
Санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы от трех до десяти лет.
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