https://ria.ru/20231115/chekhiya-1909701426.html

В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине

В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине - РИА Новости, 15.11.2023

В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине

Использование в Чехии лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free) может грозить уголовным делом,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:08

2023-11-15T22:08

2023-11-15T22:08

в мире

чехия

палестина

хамас

генеральная прокуратура рф

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902923709_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64cfafb1e1e723f10fdccf0b4b382271.jpg

ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Использование в Чехии лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free) может грозить уголовным делом, сообщает издание Idnes. "Использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и может содержать признаки уголовного преступления. Об этом в среду договорились представители МВД, полиции и Генпрокуратуры, которые также обсудили выступления ораторов на антиизраильских демонстрациях, состоявшихся в Чехии в последние недели", - пишет издание. По мнению МВД, этот лозунг исторически используется в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения Израиля. "В связи с этим полиция будет активно преследовать выкрикивание этого лозунга и его размещение на транспарантах и плакатах во время уличных демонстраций. Одновременно представители полиции будут заранее информировать организаторов массовых акций о проблемном характере данного лозунга", - отмечает Idnes со ссылкой на МВД. В ведомстве добавляют, что все обстоятельства использования лозунга будут оцениваться полицией в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

чехия

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, палестина, хамас, генеральная прокуратура рф, израиль