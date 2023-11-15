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В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине - РИА Новости, 15.11.2023
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22:08 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/chekhiya-1909701426.html
В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине
В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине - РИА Новости, 15.11.2023
В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине
Использование в Чехии лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free) может грозить уголовным делом,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:08
2023-11-15T22:08
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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Использование в Чехии лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free) может грозить уголовным делом, сообщает издание Idnes. "Использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и может содержать признаки уголовного преступления. Об этом в среду договорились представители МВД, полиции и Генпрокуратуры, которые также обсудили выступления ораторов на антиизраильских демонстрациях, состоявшихся в Чехии в последние недели", - пишет издание. По мнению МВД, этот лозунг исторически используется в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения Израиля. "В связи с этим полиция будет активно преследовать выкрикивание этого лозунга и его размещение на транспарантах и плакатах во время уличных демонстраций. Одновременно представители полиции будут заранее информировать организаторов массовых акций о проблемном характере данного лозунга", - отмечает Idnes со ссылкой на МВД. В ведомстве добавляют, что все обстоятельства использования лозунга будут оцениваться полицией в индивидуальном порядке.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
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в мире, чехия, палестина, хамас, генеральная прокуратура рф, израиль
В мире, Чехия, Палестина, ХАМАС, Генеральная прокуратура РФ, Израиль
В Чехии намерены возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине

МВД Чехии намерено возбуждать уголовные дела за лозунги о свободной Палестине

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Использование в Чехии лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free) может грозить уголовным делом, сообщает издание Idnes.
"Использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и может содержать признаки уголовного преступления. Об этом в среду договорились представители МВД, полиции и Генпрокуратуры, которые также обсудили выступления ораторов на антиизраильских демонстрациях, состоявшихся в Чехии в последние недели", - пишет издание.
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По мнению МВД, этот лозунг исторически используется в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения Израиля.
"В связи с этим полиция будет активно преследовать выкрикивание этого лозунга и его размещение на транспарантах и плакатах во время уличных демонстраций. Одновременно представители полиции будут заранее информировать организаторов массовых акций о проблемном характере данного лозунга", - отмечает Idnes со ссылкой на МВД.
В ведомстве добавляют, что все обстоятельства использования лозунга будут оцениваться полицией в индивидуальном порядке.
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